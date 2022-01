Sol Pérez empieza a planear su casamiento: “Quiero algo familiar e íntimo”

A tres años del inicio de su noviazgo, Sol Pérez y Guido Mazzoni pusieron fecha para su casamiento y, de a poco, el proyecto familiar va tomando forma. "Yo quiero casarme en marzo y Guido quiere noviembre, pero sabemos que las ganas están en el 2023. Viendo como está todo, me encantaría que esté todo mucho más tranquilo, en relación a la pandemia. Que todos puedan estar tranquilos, seguros y se pueden divertir sin estar pensando constantemente en los contagios", explicó la panelista de Nosotros a la mañana.



En diálogo con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, la modelo y conductora contó cuáles son sus expectativas. "Yo quiero algo familiar e íntimo, pero mi novio tiene muchos amigos del medio. Más que yo. A él le gustaría tener muchos invitados, entonces hay que ver cómo vamos a manejar todo adentro, porque quiero que todos puedan disfrutar y divertirse sin que les estén pidiendo fotos y videos", reveló.



A diferencia de otros famosos, que aprovechan la popularidad de las redes sociales para trabajar con todo tipo de marcas a la hora de organizar un evento, la exchica del clima pretende encargarse de todos los gastos. "No quiero canje. A mí me gusta que la gente lo haga y disfruto de trabajar con marcas, pero cuando mi mamá cumplió 50 le organicé un fiestón con muchas marcas y no pude disfrutar porque estuve todo el tiempo pensando en el contenido que tenía que generar en mis redes. Por eso, en mi casamiento quiero estar tranquila, disfrutar, poder comer y tomar todo, bailar y no estar pensando si cumplí o no con las marcas. Prefiere bajar los gastos porque no llego pero disfrutar", destacó.



Eso sí, a pesar de que sus planes están bien encaminados, todavía le falta algo fundamental: que su novio le haga una linda propuesta de matrimonio, digna de un cuento de hagas. "Todavía no está la propuesta y yo ya dije que sin eso no me caso. No sé cuándo llegará. Tenemos fecha, tenemos lugar y después tenemos que reservar la iglesia, el civil, son un montón de cosas. Quiero la propuesta para asegurarme que el chico se casa", contó entre risas.



A nivel profesional, se mostró muy contenta con su rol como panelista en el ciclo que conducen el Pollo Álvarez y Sandra Borghi y negó haber recibido una propuesta formal para conducir Intrusos, aunque destacó que siempre está en contacto con las autoridades del canal y no descarta volver a trabajar allí en el futuro. También aseguró que el paso del tiempo la ayudó a encontrar lo que realmente le gusta y le dio la posibilidad de elegir. "Empecé a creer en mi trabajo y descubrí que me gusta más la actualidad", manifestó.

Fuente: Noticias Argentinas