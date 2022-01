Fabián Gianola fue acusado por abuso sexual por quinta vez

Una masajista de Chubut denunció esta semana a Fabián Gianola por abuso sexual y se convirtió así en la quinta mujer que presentó ante la Justicia una acusación de esta naturaleza contra el actor.



En este caso, la víctima sufrió el abuso sexual cuando atendió a Gianola en el Hotel Playa de Chubut en el 2021.



"Cuando me llevan a la habitación, él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima, era la primera vez que me pasaba con un cliente que me esperara así, me puse un poco nerviosa pero iba a hacer mi trabajo, no le di importancia", relató la mujer en un mensaje que hizo público el periodista Pampa Mónaco en el programa "Nosotros a la mañana", por El Trece.



Lo que empezó como una cita profesional como cualquier otra se convirtió rápidamente en una situación incómoda y, en última instancia, en un ataque.



"Lo que me incomodó todo el tiempo que duró el masaje fue que no paraba de hacer poses en la camilla. Todo el tiempo me pedía que le diera masajes en los glúteos y debajo del glúteo, a lo que yo no accedí", agregó la mujer.



Tras la sesión de masajes Gianola "estaba semisentado en la cómoda que había en la habitación con las piernas abiertas con esa minitoalla", recordó la víctima. El actor le preguntó por el costo del servicio, y luego saltó a otro tema.



"Me agarró con las piernas, me abrazó y me empezó a besar. Allí empiezo a hacer fuerzas para sacarlo, muy asustada, jamás había vivido una situación así, muerta de miedo, sabiendo que podía ser violada o abusada", recordó la mujer.



"Me suelta y me dice: '¿Sabés quién soy yo? Vas a estar con Fabián Gianola, negrita'", reprodujo la masajista.



Pero el actor insistió: "Me dice 'negrita, le vas a contar a tus amigas que estuviste con Fabián Gianola'".



Aterrada y entre súplicas internas a la Divina Providencia, la masajista logró cortar el abuso sexual diciendo que debía ir a su casa para darle de comer a sus hijos y que podía volver luego al Hotel Plata para reencontrarse con el actor.



Gianola le creyó.



"Me dijo que le encantó la idea, que pedía la cena y algo para tomar. Le dije que sí, dando por hecho que volvía. Agarré mi camilla y me fui temblando del lugar... No podía creer lo que me había pasado. Subo al colectivo, llamo a mi amiga, le cuento lo que me pasó y trata de tranquilizarme", recordó la víctima.