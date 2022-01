Brenda Asnicar criticó a artistas locales: “El argentino es bastante quejoso”

Brenda Asnicar hizo explosivas declaraciones sobre los artistas locales. En una sección en la que debía "ratificar o rectificar" frases que dijo en distintos reportajes a lo largo de su carrera, la primera fue: "Acá todo el mundo es agrandado". Y la cantante y actriz no dudó en dar su punto de vista.



"Desde hace mucho tiempo siento que en la música y en las nuevas generaciones, los artistas están preocupados en sonar en la radio o ser famosos o tener visitas y se creen que por tener eso son mejores que los que no lo tienen, pero tienen mucho talento y estudiaron toda su vida", empezó, en sintonía con lo que pensaba años atrás.



Y se explayó: "El argentino es bastante quejoso y creo que tendríamos que valorar mucho el país hermoso que tenemos. Yo tuve la posibilidad de viajar, vivir en Colombia y en Venezuela, que son países que tienen cosas espectaculares de las cuales aprendí, pero siempre vuelvo porque entendí que tenemos un país hermoso, que tiene unas autopistas increíbles, muchas cosas lindas, una muy buena industria nacional".



Además, aseguró durante una entrevista en Telefé que le gusta vivir con tranquilidad, sin el acelere que se vive en Buenos Aires. "Vendí mi auto porque estaba cansada de buscar estacionamiento, que el otro me lo robe, tener que putearme o lidiar con el trapito. Ahora voy en subte, que me encanta y la gente me reconoce y respeta", reveló y contó que se saca fotos con sus fanáticos pero que no es tan invasivo como en las épocas en las que trabajaba en Patito feo.



A nivel personal, Asnicar se encuentra en un gran momento, ya que luego de su separación de Duki, con quien estuvo un año en pareja, en un viaje a Nueva York se enamoró de un estadounidense llamada Adam Justin, a quien conoció por amigos en común. Y por primera vez, se mostró con él en televisión abierta.



El joven de 29 años es polista y por su carrera, hace tiempo que visita a la Argentina. "Eso nos conectó, porque le encanta nuestro país y a mí me gustan los caballos", señaló la artista. "Lo conocí y fue amor a primera vista", agregó y su novio coincidió.

Fuente: Noticias Argentinas