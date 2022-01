Jimena Barón publicó su currículum para relaciones amorosas: “El sexo es diario”

Cuando terminó su participación como jurado de La Academia, Jimena Barón estaba en pareja con Matías Palleiro, el ex de la cantante Melina Lezcano. Sin embargo, ahora su vida sentimental es un misterio, ya que desde España compartió una lista de su “currículum” para encontrar un hombre que la acepte tal cual es.Con total sinceridad, la Cobra contó los pro y las contras de salir con ella. Como positivo destaca que le va muy bien económicamente y puede comprarse sus propias carteras, además garantiza buen sexo todos los días.En los aspectos que pueden ser negativos para la otra persona, expresó que suele cambiar mucho de opinión, que no es tan cariñosa y que en caso de convivir con alguien quiere que tengan cuartos y baños separados.La lista continuó con otros ítems: “Me va re bien gracias a Dios, no necesito plata, me compro mis propias carteras y todo lo que me hace feliz. Si al otro le va mejor que a mi me da mucha alegría y pretendo lo mismo al revés. No soy celosa, tampoco pelot. . . . No reviso cosas, no me revisa nada nadie. No aspiro a convivencia. Si sucediera apuesto a cuartos y baños separados”.Luego, sumó: “No sueño con casarme, si es muy importante no me negaría. Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable y dármela en la pera una vez por semana, ponele. La fisura no es un estado que me agrade. Soy bastante más estructurada de lo que parezco y bastante menos loca. Cocino solo con ganas. No puedo vivir sin mate y sudokus o autodefinidos. Los domingos día familiar”.Por último, la también actriz se puso más picante: “El sexo es diario y espectacular. Tu vida no me la compartas toda porque no creo que me interese toda y no me gusta fingir. En realidad no me sale y me da paja. Creo en las vidas compartidas sin compartir toda la vida. Soy muy divertida y graciosa, no tan cariñosa, pero me dejo”.“Tengo un carácter bastante fuerte, pero voy a una terapia excelente hace dos años y logré cambiar muchas cosas. Respiro antes de hablar pero siempre hablo. Cambio mucho de opinión, me fascina viajar, comer, leer, conocer, charlar. Estoy un poco harta de estar sola siendo bastante clara y espectacular”, cerró.