Nazarena Di Serio reveló que tiene un trastorno que le impide manejar

Nazarena Di Serio, conocida por dar el clima en TN y El Trece, se encuentra esta semana cubriendo a Darío Barassi en “100 argentinos dicen”. Atravesando uno de sus mejores momentos, la periodista confesó el trastorno que padece y le impide manejar.



La también locutora contó en una entrevista radial que padece dislexia y, por esa razón, no se anima a conducir ningún vehículo en la vía pública.



“En mi caso lo que me limita es que no puedo manejar, porque no coordino la izquierda de la derecha, me mareo. No puedo. Es algo que no me sale. Aprendí a manejar, pero no saldría a la calle ni loca”, afirmó Nazarena Di Serio.



Respecto a cómo influye este trastorno en su carrera, la periodista señaló: “Tengo que hablar, por suerte, así que zafo bastante, pero creo que otras cosas, que sean más de coordinación, no creo que las pueda hacer. Me cuestan bastante”.



Asimismo, Nazarena Di Serio subrayó que si uno le pone empeño a algo, no hay dificultades imposibles de superar. Incluso, hizo referencia a varias figuras del medio que padecen su mismo trastorno, como Carolina Ardohain. “Si lo trabajás. . . Pampita, por ejemplo coordina súper bien coreografías, hace cosas increíbles”, mencionó.



En alusión a si sufrió dificultades cuando estudiaba en la facultad, indicó: “No, para nada. Por suerte, no me afectó nunca en ese sentido. Sí en otras cosas, como eso de coordinar. Ahí sí”.



Y completó: “Todos tenemos una historia de vida, porque todos habremos tenido miles de quilombos, pero no hay que quedarse en eso. Listo, eso ya estuvo y uno desde el presente cambia siempre el futuro, y hay que ir siempre para adelante. Lo llevo así. Porque si te quedás en modo víctima no salís más de eso”.



Tras la enorme repercusión de su conducción en el programa de El Trece, la locutora expresó en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 200 mil usuarios: “Estoy cumpliendo el sueño de conducir un programa de entretenimientos y estoy muy feliz”.

Fuente: Radio Mitre