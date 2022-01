Retoques estéticos de Jésica Cirio: “Siempre estuvo con cirugías”, dijo su padre

Horacio Cirio fue entrevistado por Ulises Jaitt y sorprendió al conductor al confesar que hace más de diez años que no habla con Jésica Cirio, tiene cero relación. Además, comentó que le sube la presión cada vez que la modelo aparece en televisión.Para indagar sobre la relación con su hija, Ulises aprovechó para comenzar con un tema que es muy cuestionado: “Viste que hay una polémica con ella con el tema de que su rostro va cambiando, o sea que habría tenido cirugías. ¿Eso a vos te parece bien?”.“Ella ahora tiene 36, en la época en la que hablábamos, a sus 25 años, siempre estuvo con cirugías”, admitió Horacio.También agregó: “Ese tema la tenía mal. Que su nariz, que esto, que lo otro. En estos años no sé qué se habrá hecho, pero sí sé que cambió un montón su rostro”.“¿De chica le gustaban las cirugías?”, consultó el conductor, a lo que le respondió: “Sí, con el tema de la nariz también y creo que hasta una vez el cirujano Ripetta le dijo “no te hago más retoques” porque lo tenía loco”.Cuando le preguntó acerca de su vínculo con Jésica Cirio, Horacio indicó: “Todo sigue igual hace diez años, con intermedio de gente conocida, pero no hubo ningún acercamiento ni nada. Estoy resignado a la situación, pero sé que si me encontrara con ella tendría una congoja tan grande que solo podría mirarla, no hablar. Hay cosas que no entiendo”.Así también, tuvo la oportunidad de revelar que Martín Insaurralde nunca le atendió el teléfono y contar que intentará tener un régimen de visitas para ver a Chloe, su nieta: “Yo no conozco a nadie, pero sé que ellos tienen poder así que tal vez intentan frenar todo con algún juez conocido, pero voy a intentar”.