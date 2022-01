Duki envuelto en llamas: casi se prende fuego durante un show en Mar del Plata

TABA TAN CEBADO KE NO SENTÍ NADA — EL HOMBRE REMIX (@DukiSSJ) January 15, 2022

El romance de Emilia y Duki



Lo que fue un gran susto para Duki (Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga tal su nombre verdadero) podría haber terminado en tragedia. El cantante se encontraba realizando un show en Mar del Plata cuando de repente pisó accidentalmente un lanzallamas y se prendió fuego.En detalle, el cantante de trap estaba arriba del escenario durante un show en la Costa Atlántica cantando uno de sus hits. Mientras el artista se movía de lado a lado distintos lanzallamas se iban encendiendo como efectos especiales.Pero Duki no calculó uno de sus pasos y pisó sin querer uno de los artefactos lo que hizo que automáticamente se le prendiera fuego toda su vestimenta, pero sin llegar a tocar su cuerpo.La situación generó una gran preocupación entre sus fans, quienes estaban abajo del escenario y comenzaron a filmarlo. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores.El mismo protagonista hizo una publicación en sus redes sociales contando la situación y llevando tranquilidad a sus seguidores."Cuando te parás arriba de los lanzallamas sin querer", escribió en Instagram junto a la foto en donde se lo ve tapado por el fuego, junto al hashtag #antorchahumana.Mientras que en Twitter, explicó: "Esta foto es real. Ayer casi me prendo fuego en el show. Duko AKA antorcha humana". Los posteos recibieron miles de comentarios y más de un millón de "me gusta".Hace poco más de un mes, en diciembre de 2021, y luego de meses de versiones de romance, finalmente Duki y la nogoyaense Emilia Mernes blanquearon su relación. Fue el cantante quien publicó una foto besando en la boca a la artista.El posteo se volvió tendencia y recibió más de 2 millones de "me gusta" y miles de comentarios, entre ellos el de la propia Emilia, quien escribió junto a un corazón negro: "Oaaaa ¿quien será esa divina?".Los rumores comenzaron el 16 de julio cuando los artistas lanzaron el tema a dúo Como si no importara. El video, que tiene más de 70 millones de reproducciones en YouTube, muestra escenas de ambos en la habitación de un hotel, con mucha química. Y los fans empezaron a fantasear con una posible relación entre ellos. Hasta que finalmente la fantasía se hizo realidad.Hace algunos meses que Duki estaba soltero tras separarse de Brenda Asnicar (30), mientras que a Emilia se la relacionó con Neymar (29).Incluso el astro del fútbol tuvo una reacción que alimentó esa versión. Apenas se estrenó el video, en julio, Mernes publicó una foto junto a Duki, en las que simulan estar a un segundo de darse un beso."Okay, ¿tu creés en mí, Duki? Gracias por tanto amor que le están dando a Como si no importara", escribió la entrerriana. Y frente a esta imagen, el futbolista brasileño hizo un comentario concreto y sugerente: publicó un emoji de unos ojos espiando, mostrándose sorprendido por la foto. Pero esos rumores quedaron en la nada.