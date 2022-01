Actriz y cantante rompió en llanto al enterarse que tiene coronavirus

Dispuesta a seguir creciendo en su carrera como cantante, Natalie Pérez empezó el año con un gira musical por la costa atlántica, pero luego de dos semanas, sus planes se vieron frustrados por el coronavirus. "Bueno, entre lo de Isidro, que este fin de semana me defraudaron tres personas que quiero mucho y que, encima, me pego este bicho del orto, que mal humor", relató en sus redes sociales entre lágrimas. Y contó cómo se organizó para pasar el aislamiento: "Gracias por sus mensajes de aguante y de todo. Tengo el tanque lleno de nafta, así que mañana voy a volver directo a casa. No voy a tener contacto con nadie salvo con mis animales que, al final, son los que más me bancan".Además, hizo un resumen de los acontecimientos de los últimos días con diez imágenes. "Descripción de fotos 1- El final de mis vacaciones iba a ser de joda con amigas y fue sola con el COVID; 2- Los niñxs hacen las vacaciones más divertidas; 3- Burako 4- Clases online; 5- Luz perfecta en el departamento cuando en la playa ya no había; 6- Un gran compañero; 7- El trenecito que despide el 2021; 8- Las cotorras discutiendo si llueve o no; 9- 'Lo bajo el fin de semana a 70'; 10- Registro de la única noche que salí", detalló con humor.Si bien se las ingenió para estar sola, la actriz está siendo asistida por una de sus amigas, que cada día le prepara la comida y le escribe cartitas con mensajes de aliento. "Ok. Quiero tener Covid-19 para siempre", bromeó sobre la atención que está recibiendo. Y de paso, aprovechó para hacer chistes sobre los romances que le adjudicaron en las últimas semanas con Nicolás Occhiato, Chano y Francisco Stoessel, el hermano de Tini. En bikini y después de comer, se filmó acariciándose la panza y le dejó una pícara encuesta a sus fanáticos: "¿Cuál de todos mis nuevos novios es el padre de mi bebé? Fran, Chano, Nico u otro".Cabe recordar que el pasado 7 de enero, Natalie cantó en un parador de Pinamar en el que se encontró con Federico Bal y Francisco Stoessel y ese fue el puntapié inicial para los rumores.