Artaza y Milone estarían separados: ella dejó el departamento que compartían

Nito Artaza y Cecilia Milone estarían en medio de una supuesta separación y así lo informaron en el programa televisivo “Intrusos”.



Pablo Layús aseguró en un móvil desde Villa Carlos Paz, que le confirmaron que Cecilia Milone abandonó la casa que compartía con Nito Artaza en Mar del Plata, a pesar de que continúan compartiendo las tablas, se los ve compartir cenas y eventos sociales en la costa.



Rodrigo Lussich no dejó de mostrar su asombro al saber la noticia: "Llama mucho la atención porque hicimos un móvil el lunes con ellos. Es una pareja que pasó por todas y después de mucho tiempo lograron estar juntos. Pero hay datos concretos (sobre una crisis)".



Asimismo, Layús aclaró que no hay nadie involucrado en esta supuesta separación de Nito Artaza y Cecilia Milone: "Conozco el motivo por el que ella le recriminó a él, pero en ese caso voy a dejar que si ellos lo quieren contar después, lo cuenten. No hay terceros en discordia, ni mucho menos, nada que ver eso". Por otro lado, el cronista de "Intrusos", Gonzalo, en Mar del Plata agregó información al enunciar: "Ellos ayer estuvieron haciendo una producción para Primicias Ya, en donde se mostraron bien y juntos. Yo hablé con el periodista y lo que él me dijo que los vio bien, llegando y yéndose juntos. Luego, también preguntándoles a quienes integran parte de su entorno, nos dicen que suelen tener estas idas y vueltas como todas las parejas. No llamaría la atención que fuera una fuerte crisis".



Antes de cerrar el móvil desde Carlos Paz, Layús decidió dar a conocer un poco sobre ese motivo que habría llevado a Cecilia a abandonar la casa que compartía con Nito: "Tiene que ver con una actitud de él que ya a ella no le gusta más, que tal vez creo que pidió revertir esto y siguen por el mismo camino, por lo cual se cansó".

Fuente: Exitoína