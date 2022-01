Florencia Peña anunció que deja Flor de Equipo y explicó los motivos

“Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz”, escribió Florencia Peña tanto en su Instagram como en su Twitter, poniendo fin al programa que condujo en las mañanas de Telefe.De inmediato, explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión: “La necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida”, señaló Flor.Entre los proyectos que combina con su programa, la actriz se encuentra filmando Miénteme, una película que se estrenará el próximo año bajo la dirección de Sebastian Schindel y en la que convierte el protagónico junto a Benjamín Vicuña.Según consignó la actriz, “esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo”, aseguró y se deshizo en elogios hacia el programa que lideró durante más de un año. “Flor de equipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando”.Junto al texto, Peña destacó una fotografía con buena parte del staff del programa, como Paulo Kablan, Analía Franchín, Noelia Antonelli, Nancy Pazos, Marcelo Polino y Karina Gao. “Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. ¡Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo”, cerró, y recibió la devolución de sus futuras ex compañeras. “Flor, nos hiciste muy felices, alegraste cada una de mis mañanas, y la gente supo valorar un programa que transmitía energía de la buena. Eso es lo único que importa finalmente. Te quiero”, le respondió Antonelli. “Sos la one mi capitana. Gracias por ser tan generosa y tan inspiradora, me llevo las sonrisas de las mañanas”, añadió Gao.Si bien Florencia anunció su salida y no el fin del programa, resta saber qué ocurrirá con el ciclo a partir del mes de febrero. Con el horario de las 11.30 libre en su grilla, se incrementan los rumores que ubicaban a Ángel de Brito en Telefe. Desde el final de Los ángeles de la mañana el último día del 2021, el periodista se mantuvo hermético respecto a su futuro. “Nos vemos el año que viene en algún lugar. Muy pronto lo sabrán. Chau”, se despidió.