Barby Franco se mostró a cara lavada, en la cama y sin filtros: "Normal"

La modelo Barby Franco siempre comparte imágenes de las actividades que realiza, le pide opinión a sus seguidores o incluso responde a algunas preguntas.En este marco, mantuvo contacto con los internautas durante el fin de semana, tanto es así que incluso decidió mostrar una foto en donde se la veía completamente al natural y sin ningún filtro.En la imagen que la ex participante de ShowMatch: La Academia compartió en sus historias de Instagram, se la puede ver acostada en su cama, con su cabello dividido en dos y recogido con dos rodetes, los ojos cerrados y ningún tipo de maquillaje. "Normal", escribió junto a la foto.Aunque a Barby Franco se la ve cansada en la imagen, la modelo no agregó ninguna descripción a la foto y continuó interactuando con sus seguidores en las redes sociales, por lo que puede decirse que aprovechó el fin de semana para descansar y tener un merecido día de relax.Barby Franco no tardó en exponer a sus seguidores de Instagram, luego de que la cuestionaran por la vida de lujos que lleva y sus abultados ingresos. Cansada de los comentarios que recibió, en los que la exponían diciéndole que tiene "millones", decidió salir a contestar y contar su verdad."Barbi por favor 50 mil pesos necesitaría. ¿Me ayudarías?", le expuso un seguidor, a lo que ella sin vueltas lanzó: "Me vieron cara de banco". Lo mismo hizo luego en las siguientes historias de Instagram, justificando que quién gana la plata ahí es Fernando Burlando, su pareja."Pero si sos millonaria prácticamente", le comentó el seguidor. A lo que ella remarcó: "Yo no, Burly si. Yo no tengo un mango".