Murió el músico Martín Carrizo, hermano de Caramelito: padecía ELA

Luego de una larga lucha, murió el baterista Martín Carrizo. Fue su hermana, Caramelito quien confirmó la noticia.“Decime por favor por dónde sigo”, escribió Cecilia Carrizo. “Gracias queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias”.“Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotrxs para siempre”, completó en el mensaje.Hace unos días, el 3 de enero, el músico había cumplido 50 años. “¡Hoy es mi Cumpleaños! La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy”, escribió en su cuenta de Instagram.“Estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. ¡El 2022 me da muchas esperanzas! Sigo latiendo y respirando”, escribió en su cuenta de Instagram.La ELA (Esclerosis lateral amiotrófica) afecta la vida cotidiana y por el momento no tiene cura, sólo tratamientos que pueden llegar a frenar el avance y calmar un poco el dolor.El productor musical compartió un video de él tocando la batería y se disculpó por la calidad del audio. También les deseo un buen 2022 a todos sus seguidores.Martin Carrizo fue baterista de ANIMAL entre 1994 y 1997. Participó de los discos Fin de un mundo enfermo y El nuevo camino del hombre. Luego de dejar el proyecto, fue convocado por Walter Giardino de Rata Blanca para que sea el baterista de su proyecto solista llamado, Walter Giardino Temple.Tocó con Gustavo Cerati en la época del disco Bocanada y en los últimos años formó parte de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.Siempre se jugó por la música, pero en los últimos años padeció de ELA y necesitó ayuda para poder solventar el costoso tratamiento.Además, trabajó con Abel Pintos y compuso la mayoría de las canciones infantiles para el programa de su hermana “Caramelito”.