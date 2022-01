Desde distintos ángulos, deslumbra a sus fans con sus looks de verano

Alejandra Maglietti está disfrutando a pleno de sus vacaciones en Punta del Este y no para de compartirlo con sus seguidores.La ex novia del futbolista Jonás Gutiérrez se ha mostrado en las últimas jornadas con una bikini negra con la que se fotografió desde diversos ángulos, pero también lució otros "looks de verano".La abogada viene de un año convulsionado de mucho trabajo, con su participación en distintos desfiles cuando la pandemia lo permitió y su continuidad en Bendita TV.Maglietti además tuvo un 2021 con mucha exposición cuando se metió a opinar sobre la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con María Eugenia Suárez como la tercera en discordia y la hermana de Zaira Nara no se calló nada y salió a contestarle con extrema dureza.La también periodista oriunda de la ciudad chaqueña de Resistencia tuvo la oportunidad de formar parte de más de un elenco teatral este verano, pero desestimó esos ofrecimientos y se dedicó como más de una vez manifestó públicamente, tener tiempo libre para ella, sus seres queridos y sus seguidores, con los que interactúa día a día.