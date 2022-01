Revelan nuevos detalles sobre la relación de Manu Urcera con otra mujer

Hace un par de días, se conoció un chat que habría tenido Manu Urcera con otra mujer. Nicole Neumann se molestó con su novio, a pesar de que en las redes sociales se muestran como que están viviendo el mejor momento en su relación.



Sin embargo, más datos salen a la luz y la situación cada vez se está poniendo peor. El periodista Juan Etchegoyen en "Mitre Live", agregó información sobre la pareja y fue contundente: "Lo que me dice esta persona cercana a ellos es que Urcera negó infidelidad, pero el tema acá es que también habría llamados. Me dicen que él decidió borrarlos para no llamar la atención".



Asimismo, el periodista siguió: "No solamente habría habido WhatsApp sino llamadas. Me pareció tremendo esto. Imaginense a Nicole en un lugar de la casa y él escondiéndose en otro lugar fijándose si viene o no su novia. Si esto es verdad es una bomba".



Frente a esto, la ex esposa de Fabián Cubero estaría muy decepcionada del automovilista. Por el momento, ninguno de los dos salió a hablar del tema.



La que sí salió a hablar fue la tercera en discordia. La modelo y promotora, Melina Eugster, admitió haberse mensajeado con el novio de Neumann, pero aclaró que nunca se encontraron.

Fuente: Diario Show