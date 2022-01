Graciela Alfano mantiene un activo intercambio con sus seguidores. Fue así que desde la terraza y en una microbikini blanca, festejó el Día de Reyes y mostró lo que había recibido como regalo. “¡Estreno el traje de baño divino que me trajeron los Reyes!” escribió en su publicación, donde lució desde todos los ángulos su look de verano.Mientras tanto, la exmodelo se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este, desde donde dejó “tips para lograr el cuerpo que querés”.“Con esfuerzo y persistencia podés construir el cuerpo que quieras. Confiá en la fuerza de tu cuerpo y de tu mente y lo vas a conseguir. Empezá a moverte ya, sin excusas ni quejas. Que no te importe lo que otros digan o hagan, vos vas a lograrl. Los quiero fuertes”, expresó.