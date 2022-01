El “solcito” la “puede” y, como cada verano, las curvas de Sol Pérez son furor

Sol Pérez se prepara a pleno para lo que va a ser un año repleto de actividades tras un 2021 en el que no paró, ya que estuvo en varios programas como panelista, además de volver a trabajar en un canal de cable para conducir un noticiero.La modelo fitness aprovechó el verano para tomarse unas vacaciones en Punta del Este junto a su pareja Guido Tomás Mazzoni.La presentadora televisiva aprovecha las tardes para disfrutar el sol con una bikini blanca que provocó la reacción y el elogio de sus seguidores. “El solcito de esta hora me puede”, escribió.Sol Pérez, tras no haber hecho temporada de teatro, tiene varias propuestas para subirse a las tablas en los próximos meses, así como también para participar de nuevos programas de una pantalla líder, señala el sitio