Terminó el repechaje de MasterChef: quiénes regresan al programa

Después de una semana marcada por el repechaje en Masterchef Celebrity, este domingo finalmente se llevó a cabo la “Gala de Regreso”, en la que dos ex participantes sacaron su boleto para volver al reality. Juariu, Marcela La Tigresa Acuña, Denise Dumas, el Negro Enrique, Titi Fernández, Charlotte Caniggia y Gastón Soffriti compitieron en una complicada prueba, que sería su última oportunidad.



Antes de dar la consigna de la noche, el jurado los sometió a dos mini desafíos que les darían beneficios claves. En primer lugar, debieron rallar una zanahoria en el menor tiempo posible - en donde resultó ganadora la boxeadora - y, luego, armar un rompecabezas lo más rápido posible -fue la influencer la primera en terminar. Acto seguido, se dio a conocer la prueba que debían lograr resolver en 70 minutos: imitar la torta caribeña de Mecha Solís, la invitada de la noche que supo ser jefa de cocina del restaurante de Germán Martitegui. En ese sentido, las ganadoras de los desafíos previos tuvieron la posibilidad de consultarle todo lo que quisieran a Mecha, durante tres minutos.



Una vez que Santiago Del Moro dio la orden, todos los concursantes pusieron manos a la obra. Sin excepción, todos tuvieron dificultades a la hora de hacer la torta en cuestión, incluso Juariu se lastimó un dedo con el rallador. Pero el momento de mayor tensión se dio cuando todos se pelaron por los lugares en el abatidor, el equipo que usan para enfriar rápido la temperatura de los alimentos. Fue la ex panelista de Bendita la que resultó más perjudicada: uno de sus bizcochuelos terminó roto.



Finalmente, el tiempo se agotó y llegaron las devoluciones. Y Damián Betular fue el encargado de anunciar al primer afortunado que volvería al certamen, que sorpresivamente resultó ser Juariu. “¡Estoy feliz!”, dijo ella eufórica en el estudio. Y en el backstage agregó, filosa: “¿Escucharon mis compañeros? Vuelvo a Masterchef, cuidado”.



Acto seguido, Martitegui le informó al periodista deportivo, al ex futbolista, al actor y a la mediática que no conseguirían el pase a la semana diez del reality. De esta forma, el segundo lugar sería ocupado por Denise o la Tigresa. Y fue Donato De Santis quien dio el veredicto: “El otro delantal blanco de la prueba de hoy va a ¡Denise!”.



“¡Volví con mi torta rota, vamos todavía!”, expresó feliz la conductora en el detrás de cámara. Y agregó: “Sabor mató a estética ¿Vieron? Lo que importa es lo de adentro”. Acuña, por su parte, y a pesar de no haber logrado reincorporarse al programa, se mostró agradecida: “Quiero agradecer nuevamente al jurado, a todos los compañeros. Realmente hemos hecho un gran equipo, un gran grupo, así que me voy muy pero muy feliz. Y otra cosa: aprendí mucho, y a vos Damián, te espero para hacer una verdadera exhibición de boxeo, cuando quieras”.



Sin embargo, cuando parecía que todo quedaba allí, Del Moro anunció una sorpresa más, que fue informada por Gastón Dalmau, el campeón de la segunda temporada. “Buenas noches, cocineros y cocineras. Tengo una noticia muy importante para decirles: van a poder tener una oportunidad más para volver a estas cocinas. Vamos a hacer una competencia, llamada Masterchef a la carta, donde solamente uno de ustedes va a poder reincorporarse a las cocinas más famosas del mundo”, expresó el ex Casi Ángeles. Y cerró: dando indicaciones de cómo descargar de forma gratuita la aplicación de Pluto TV, por donde se verá ese nuevo repechaje.

Fuente: Teleshow