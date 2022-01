Tucu López sobre Sabrina Rojas: "Yo no quería estar con una famosa"

Tucu López y Sabrina Rojas se muestran súper enamorados, pero la actriz no es la primera novia famosa del locutor: antes salió con Jimena Barón.



En una charla con La Nación, Tucu reconoció que después de la exposición que tuvo su relación con Barón prefería un vínculo más bajo perfil: “Yo venía de una relación con Jimena y no quería estar con una famosa”.



Al escucharlo, la ex de Luciano Castro reconoció en la nota que dieron por el lanzamiento de su ciclo Emparejados en América: “Yo tampoco con un famoso y menos bonito”.



La conclusión quedó a cargo del Tucu: “Hicimos todo lo que no teníamos pensado hacer...”.



En la edición de verano de Es por ahí, Guido Záffora le preguntó a Tucu: “¿Qué te pasa cuando escuchás un tema de Jimena Barón?”.



Entonces, el conductor respondió con firmeza: “La Cobra me parece un temazo, es pegadizo”.



Y Guido insistió: “¿No te jode eso? ¿Lo bailás? ¿Te gritan cosas en la calle?”.



Pero Tucu López contestó: “No, ¡qué me va a joder! No lo bailo porque no sé bailar”.