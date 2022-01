Se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner: "Para siempre"

Stefi Roitman y Ricky Montaner, una de las parejas más famosas y populares del momento, se casaron este sábado en una fiesta inolvidable. A través de sus redes sociales los recién casados compartieron su primera foto tras el "sí"."Para siempre. S & R", escribió la pareja, sensibilizada, cada uno en sus cuentas de Instagram, junto a una foto de ambos súper sonrientes caminando por la alfombra roja.Rodeados de sus seres queridos, entre quienes se encontraba Ricardo Montaner, padre del novio, la actriz argentina dio el sí junto al integrante de Mau y Ricky, con quien sale desde 2019.La boda de Stefi y Ricky tuvo lugar en un exclusivo salón de Exaltación de la Cruz y Maite Peñoñori contó en exclusiva detalles del fiestón: “El salón sale 20 mil dólares”, afirmó.La cantidad de personas oscila entre los 400 y 600, quienes fueron hisopados al ingresar al casamiento debido a la pandemia del coronavirus. Además, debieron dejar sus celulares para que no se filtren imágenes.Según pudo saber Ciudad, el dress code impuesto para este gran evento fue total black y además, una reconocida marca de comida rápida estuvo presente para que los invitados comieran algo en la madrugada.La animación de la fiesta estuvo a cargo de varios DJ’s rotativos y además habrá bandas en vivo para hacer bailar a todos los asistentes.El propio Ricky, unas horas después del comienzo de su boda, compartió un dulce detalle de su boutonnière, hecho con las flores del ramo de su novia.Según reveló Maite en Intrusos, Roitman tuvo que firmar un contrato, al igual que los proveedores del casamiento, para preservar la intimidad del festejo.“No sólo los proveedores tuvieron que firmar un contrato sino la propia Stefi tuvo que firmar un contrato donde decía que no iba a contar nada, que no iba a filtrar nada a la prensa”, aseguró.Al escuchar a Maite, Rodrigo Lussich disparó: “Le han hecho firmar un contrato de confidencialidad los Montaner, esa secta malísima que sabemos que son capaces de todo, a la chica Stefi para que no cuente ya no de la familia, sino del casamiento”.