Habló la modelo señalada como la tercera en discordia entre Nicole y Urcera

Espectáculos Nicole Neumann habría encontrado a Manu Urcera chateando con otra mujer

Las soñadas vacaciones familiares de Nicole Neumann y Manuel Urcera en Punta del Este están siendo eclipsadas por una repentina crisis de pareja. La modelo y el piloto de TC se convirtieron en el centro de atención luego de que se filtraran mensajes privados entre él y una mujer que sería su amante y con la que habría planeado encontrarse en la noche de Año Nuevo.Después de que trascendieran las capturas de pantalla del chat, Eugster decidió aparecer en el programa para dar su versión. “A Manu lo conozco hace mucho por las carreras. Yo soy modelo, promotora. Ir al autódromo acá es muy común, porque salen muchos trabajos cuando no traen promotoras de Buenos Aires, nos convocan acá”, indicó.A continuación, aseguró que el perfil del piloto rionegrino cambió radicalmente desde que comenzó su relación con Nicole. Según la modelo, cuando Urcera estaba de novio con su ex, Micaela Álvarez, “era otra cosa”. “Era ‘inllegable’, era súper serio y no te daba cabida, no te daba entrada para nada”.Sin embargo, Manuel habría dejado atrás esa actitud en el último tiempo, cuando decidió contactar a Melina. “Yo tuve llegada, por así decirlo, en la carrera que hubo acá en octubre. Me contactó él después de la carrera. Pasó eso del chat que mostraron, que se dio a conocer, que nos podíamos a llegar a encontrar, quizás, tal vez, en Las Grutas cuando él fue a pasar Año Nuevo”, confirmó ella en diálogo con Karina Mazzocco.Recordemos que, en junio de 2020, la exesposa de Fabián Cubero blanqueó su nuevo romance, luego de que circularan varios rumores sobre su vínculo. Desde entonces, Urcera muestra un bajo perfil ante los medios y no realizó ninguna declaración al respecto, pero en las redes sociales la pareja suele demostrar su amor.Consultada sobre Neumann, que en octubre ya estaba saliendo con Urcera, Eugster precisó: “Creo que vino ella acá [al sur], yo no la vi a ella porque obviamente es Nicole Neumann y yo no la crucé. Ni a ella ni a las nenas. Pero yo ahí igual no tuve contacto con él”.En cuanto a su presunto affaire con el piloto, la promotora señaló que no mantuvieron un ida y vuelta constante, sino que hablaron en contadas ocasiones y era él quien se contactaba con ella. “Yo a él no le escribía y menos por la situación de él, de estar en pareja”, afirmó. Y aclaró que, desde el 31 de diciembre, no volvieron a charlar.Tras la polémica que se desató por la difusión del chat, Melina aseguró que aún no sabe con certeza cómo se filtró, pero podría ser por una captura que ella misma envió a sus amigas. “Calculo que después de esto, no me quiere ver ni en figurita”, dijo, pero no descartó que si sucede lo contrario podría tener un encuentro con él ya que ”es un chico muy lindo”.