Los Manseros cancelaron en Jesús María: explicaron que son personas de riesgo

Argentina superó por primera vez los 100 mil casos diarios de coronavirus. Fue el mismo día que inició el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, después de dos años por la pandemia.En medio de esta explosión de contagios en la tercera ola, principalmente por el nivel de contagiosidad de la variante Ómicron, Los Manseros Santiagueños confirmaron que no se presentarán en la segunda noche -este viernes- del tradicional festival cordobés.Alfredo “Alito” Toledo, uno de los cantantes, dialogó con Arriba Córdoba y confirmó que tomaron la decisión porque son personas de riesgo. Además, sus médicos les aconsejaron evitar exponerse: “Los médicos nos aconsejan todos los días y cuando vimos la cantidad de casos en el país, decidimos no ir”.Toledo lamentó la situación sanitaria que atraviesa Argentina y aseguró que “les duele muchísimo no estar”. Luego de comunicarse con la comisión directiva del festival, detalló que fueron comprendidos: “Les agradecemos por habernos entendido por no estar presentes esta noche”.El artista reveló que “tienen miedo de salir a la calle” y reiteró: “Hemos tomado la decisión porque preferimos la vida”. Al tiempo que detalló que en los últimos meses pasó momentos poco felices por esta pandemia, según publicó