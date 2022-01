Comenzó el Festival de Doma y Folklore de Jesús María: video de la primera noche

Video: FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE JESÚS MARÍA 2022

Luego de la suspensión por la pandemia de coronavirus en 2021, anoche comenzó la 56° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María con público presencial, en esa localidad del norte cordobés, con un gran show de canto, baile y despliegue artístico del elenco de 'Bien Argentino', el campeonato de la doma y las actuaciones de Cuti y Roberto Carabajal, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu y Los Viscacheros.



Para la reapertura festivalera se dispuso de un estricto control de protocolo en la zona de ingreso al Anfiteatro José Hernández, tarea que estuvo a cargo del personal de Salud provincial, municipal y de la Cruz Roja, a los efectos de supervisar la tenencia del Pase Sanitario que se exigió para participar del festival, requisito obligatorio que alcanza a las personas a partir de los 13 años.



Los santiagueños Cuti y Roberto Carabajal abrieron la grilla de artistas en el escenario Martín Fierro para interpretar sus ritmos de chacareras, como "La Pucha con el Hombre", Chacarera del Patio", "Cuando me abandone el alma", "Déjame que me vaya", "Entre a mi pago sin golpear", y otros temas de su clásico repertorio.



Luego subieron al escenario Los Vizcacheros, un trio de Jesús María que interpretan temas tradicionales emulando a Los Chalchaleros entonaron "Luna Cautiva", El Castiquichua", "Córdoba de las campanas", La Córdoba Norteña" y "La sanlorenceña".



El Dúo Coplanacu subió al escenario con zambas, chachareras y escondidos, entre ellas "La Añoradora", "De Simoca", "Corazón atamisqueño", "Escondido del Rezabaile", "Por la costa del salado" y "De La Banda a Santiago".



A la 1.45 de esta madrugada, y con el predio con muy buena concurrencia de público, comenzó la actuación del artista principal de la primera jornada festivalera, el santiagueño Raly Barrionuevo para abrir el repertorio con la canción "De mi madre", luego interpretó "Ey paisano", "Zamba de la añoranza", "La de los angelitos", "Si yo fuera río" y "Calle angosta", entre otros temas.



El cierre fue al ritmo del cuarteto cordobés con Magui Olave, la prima de Ulises Bueno y del fallecido Rodrigo 'El Potro' Bueno.



Mientras tanto en el 'Campo de la Doma Felix Gigena Luque' abrió el 'Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada' en las categorías Crina Limpia, Gurupa Surera o Sureña y Basto con encimera lisa, actividad que es acompañada con relatos y payadas de Néstor Ramello y Nicolás Membriani, entre otros.



Para esta edición se había anunciado el uso obligatorio de cascos y pecheras para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de los domadores, pero esa decisión debió posponerse para el 2023 por razones logísticas que impidieron disponer de esos elementos, comunicaron oficialmente desde la organización del festival.



La decisión de adoptar obligatoriamente esos protectores se había adoptado durante el festival anterior, de 2020, a partir de la muerte del jinete cordobés, Norberto Eric Cossutta, luego caerse de la monta y ser aplastado por el caballo durante la competencia.



La apertura del festival fue presidida por el presidente el evento, Nicolás Totti, quien destacó que en esta edición se está "celebrando volver a poner en marcha este festival" y apeló a la "responsabilidad de todos para poder llevar adelante este evento" que ofrece 12 noches con más de 90 artistas y montas en la jinetada.



La presentación artística del acto inaugural estuvo a cargo del elenco 'Bien Argentino', con El 'Indio' Lucio Rojas y Natalia Pastorutti como invitados, entre otros, con una imponente coreografía, despliegue de artistas, cantores y músicos que mostraron un gran show de fusión entre el folklore, el tango y el rock bajo la dirección de Ángel Carabajal.



Grilla de artistas

Para hoy viernes 7 se presentarán Néstor Garnica, Las Voces de Orán, La Callejera, La Pilarcita y Damián Córdoba, para esta jornada también se había anunciado a los Manseros Santiagueños, quienes decidieron bajarse de la grilla debido a la situación epidemiológica por el Covid-19, según informaron.



Sábado 8: Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Orellana Lucca, Jujeños, Los Pampas, La Clave Trío, Salitral y Nicolás Fiscbach.



Domingo 9: Los Nocheros, Palito Ortega, Roxana Carabajal, La Zapada y Sauda, y Los Wapay del Valle.



Lunes 10: Los Tekis, Los Alonsitos, Lele Lovato, Canto del Alma, Loy Lorena Carrizo, Los Arrieros de Salta y Q' Lokura.



Martes 11: Sergio Galleguillo, Los Carabajal, Los Umbides, Los Legales, 5 Sentidos y Dale Q' Va.



Miércoles 12: Abel Pintos, Ceibo, Llokallas, Jesica Benavidez, Los Fulanos, Índigo y Marcos Basillico.



Jueves 13: Lucio Rojas, Ahyre, Guitarreros, Los Izquierdos de la Cueva, Cuerdas del Norte y Pocha Galván.



Viernes 14: El Chaqueño Palavecino, Los 4 de Córdoba, Los Trajinantes, Kepianco, Milena Salamanca, La Cuja, Gastón Cordero y Ulises Bueno.



Sábado 15: Soledad Pastorutti, Jairo, Horacio Banegas, Por Siempre Tucu, Adrián Maggi, Los Tradicionales Cantores del Alba, Pajarito y Ricardo Palavecino.



Domingo 16: Luciano Pereyra, Emiliano Zerbini, Cabales, Florencia Paz, La Bordona y La Barra.



El lunes 17 cerrará el festival con Los Palmeras, Tini, Los Giovos y DJ An Fontana.