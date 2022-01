Thelma Fardín fue dada de alta tras internación por intoxicación medicamentosa

helma Fardín fue dada de alta este jueves del Hospital Pirovano, en el barrio porteño de Coghlan, donde se encontraba internada por una intoxicación medicamentosa desde el lunes, informaron allegados a la actriz.La intérprete que en 2018 denunció a Juan Darthés por violación y dio lugar a un proceso judicial por estupro que se le sigue en Brasil, había ingresado el lunes al centro médico con un cuadro de intoxicación, lo que motivó su internación."Estoy con mucha expectativa, ansiedad, con fuerza, aunque ya cansada de tanto recorrido y esperando que la respuesta de la justicia sea la que por supuesto espero yo y todas las víctimas que nos hemos atrevido a denunciar", señaló Fardin en declaraciones a Télam un día antes de su declaración judicial en audiencia, el pasado 30 de noviembre.En su denuncia, Fardin señaló que Darthés la violó en Nicaragua el 17 de mayo de 2009 durante una gira de la tira Patito Feo, cuando ella tenía 16 años y él 45.Darthés, de nacionalidad brasileña, se encuentra en Brasil desde 2019 y el caso fue denunciado por el Ministerio Público y el juicio aceptado por el magistrado de la séptima sección judicial de San Pablo.E hecho se produjo en la noche del lunes en su casa, en momentos en que la actriz se encontraba con su madre, y debió ser trasladada en una ambulancia del SAME al nosocomio del barrio de Belgrano."Esto fue el lunes por la noche, aproximadamente a las 22hs. La ambulancia para Thelma llegó de urgencia a su domicilio pero es importante aclarar que no tiene riesgo de vida y que el diagnóstico es intoxicación medicamentosa", explicó el periodista Sebastián "Pampito" Perelló en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.Y agregó: "Se dio aviso a distintas fiscalías y por el momento la información es tan delicada que no se sabe si continúa internada o no. Esto fue el lunes pero la data llegó de buena fuente recién".De todas maneras, este jueves por la tarde fue dada de alta luego de permanecer tres días internada en el Hospital Pirovano.