Fiesta del Pescado y el Vino: Chango Spasiuk se presentará en la segunda noche

Espectáculos Los Totora reemplazarán a Karina en la Fiesta del Pescado y el Vino

Gualeguaychú tendrá este miércoles su segunda noche de la Fiesta del Pescado y el Vino. Sobre el escenario se presentarán Chango Spasiuk, La Bomba de Tiempo y Víctor Heredia.En un adelanto de lo que será una velada folklórica y murguera, Chango Spasiuk arememoró su paso por suelo entrerriano y destacó el retorno a la presencialidad tras las restricciones que fueran impuestas por la pandemia de coronavirus. “Hay muchos motivos para celebrar y estos escenarios nos interpelan colectivamente, para pensar en voz alta. Gualeguaychú, una ciudad tan poderosa, que levantó las banderas ambientalistas, me lleva a pensar en todos en todos los que luchan por el medioambiente y resignifico esas luchas de personas que dicen `queremos agua´, `queremos sentarnos a la sombra de un árbol nativo´; también nos solidarizamos con la lucha de los que no quieren la minería en Chubut, con la de que no quieren la ley de investigación y explotación petrolera en la Costa Atlántica”, detalló el músico de destacada trayectoria. Y agregó: “Queremos repensar qué significa calidad de vida y, en Gualeguaychú, en el río veo ese cambio ambiental del cual se habla desde hace décadas”.transmite en vivo en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Dentro del predio, se puede disfrutar más de 30 puestos de comerciales, dos de viñedos y cuatro de pescado de río, además de los 20 de artesanías. Y hay dos escenarios, el principal y otro en el patio de comidas.