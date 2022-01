Alejandro Balbis: "Es hermoso y gratificante cantar para miles de entrerrianos"

Video: Alejandro Balbis en la Fiesta del Pescado y Vino en Gualeguaychú

Pa Bailar!

Alejandro Balbis, el reconocido cantautor y uno de los referentes de la murga uruguaya, se presentó este martes en la Fiesta del Pescado y Vino en Gualeguaychú. Con su dulce voz y sus letras, deleitó a los espectadores que lo aplaudían desde abajo del escenario.Tras cantar los primeros temas del recital, Balbis le habló al público y dijo “es muy difícil para este cantor, encontrar las palabras adecuadas para expresar la dignidad que significa volver a trabajar y encontrarnos”.Luego, en diálogo con, expresó: "todavía estoy con la adrenalina corriendo por mi cuerpo, después de cantar para miles de entrerrianos. Es una satisfacción que me hayan invitado. Es una fiesta tan arraigada, folclórica y popular, es muy hermosa"."Argentina y Uruguay somos una misma cosa, un conglomerado humano que en algún momento fue uno solo y que por cuestiones políticas se separó. Existen vasos comunicantes entre estos dos pueblos y uno de ellos es la música", aseguró."Agradecido de estar vivo y acá, contento, agradezco a la vida que me permitió venir a este gran festival", agregó.Y finalizó: "el hecho fáctico de la realización de estos festivales hace de la opinión de uno algo irrelevante. Es algo tan hermoso, es una reunión de gente enorme alrededor de las canciones de uno y de otros autores. Es hermoso, gratificante subirse a un escenario y encontrarse con este tipo de público. Es gratificante cantarle a miles de entrerrianos. Me voy a mi casa y duermo con una paz inexplicable".Participó en numerosas murgas como cantor, libretista y director. Entre las que se destacan Contrafarsa, Falta y Resto, Saltimbanquis, A Contramano, Asaltantes con Patente y Don Timoteo.Además, produjo los discos de varios artistas como: Falta y Resto, Canario Luna, La Vela Puerca, No Te Va Gustar, Árbol, La Mancha de Rolando, Adriana Varela y Bersuit Vergarabat.Juampi Francisconi, integrante de Pa Bailar! compartió escenario con Alejandro Balbis. Al respecto se mostró muy contanto por la oportunidad que tuvo. “Es una persona muy admirada en la costa del Uruguay y un referente de la música muy importante”.“Fue nuestro cuarto show, de una propuesta entrerriana para recorrer la provincia y hacerlo con Ale es muy emocionante”, dijo.