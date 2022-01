China Suárez anunció que se está preparando para lanzarse a un nuevo desafío

Tras su participación en la película animada Sing 2, al ponerle su voz al personaje de Meena, la pequeña elefante de la cinta infantil, Eugenia “la China” Suárez anunció que se lanzará como cantante y adelantó una fecha estimada para la llegada de su nueva música.



En el pasado quedó el escándalo de infidelidad entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que colocó a la China Suárez como la “tercera en discordia”. En diálogo con C5N, la actriz argentina dio más detalles sobre su futuro profesional y reveló que en menos de un año iniciará una carrera como solista.



En una entrevista por haber participado del doblaje al español de la película Sing 2, en la que también colaboraron los artistas Chayanne, Sebastián Martínez y Greeicy Rendón, la ex pareja de Benjamín Vicuña habló a corazón abierto sobre algunos aspectos de su vida privada, así como de sus proyectos laborales a futuro.



“Estoy en eso. Hace muchos años que vengo dando vueltas”, respondió la China Suárez al ser consultada sobre la posibilidad de dedicarse a la música. “Pero soy partidaria de que cuando uno empieza a hacer una cosa, las quiero hacer lo mejor que puedo y me estoy preparando para eso. Es un proyecto”, anticipó la protagonista de “El Hilo Rojo”.



Este dato tomó por sorpresa a la periodista, quien indagó un poco más sobre el tema. “¡Ah concreto! ¿En un año?”, preguntó la entrevistadora, a lo que ella respondió: “Creo que en menos de un año ya podría arrancar. Siempre me gustó mucho la música”, adelantó. Si bien todavía no lo confirmó, la actriz también se refirió al género musical al que le gustaría volcarse.



“Hay un género que está muy de moda. Los que ya están en eso les va muy bien y la están rompiendo”, reconoció la artista. “Quiero volcarme a otra cosa”, cerró.



La China Suárez ya ha demostrado su talento como cantante en la serie “Casi Ángeles” y en la película “El Hilo Rojo”, en donde interpretó “You Know I’m No Good” de la británica Amy Winehouse.

Fuente: La100radios