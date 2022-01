Francisco Cuestas estrenó el video de la canción “El amigo de los pájaros”

Gira 2022

Las canciones de “Heredero”

Se estrenó un nuevo video del primer corte de difusión del disco “Heredero” de Francisco Cuestas, se trata de uno de los clásicos más representativos del canto alado de los Hermanos Cuestas, “El amigo de los pájaros”.“El video es un sentido y emocionante homenaje al legado que he recibido de mi Padre, quien desde la cuna me mostró un mundo de naturaleza lleno de música. Es por ello, que quise resumir esos momentos de una manera especial”, afirmó Francisco Cuestas.“Los Trinos de Karen Giersch, el ambiente donde fue filmado, el monte y diversos elementos de gran contenido emocional hacen que ver y escuchar este video, sea una hermosa experiencia para quienes aman nuestra música popular”, consideró el artista diamantino.El disco “Heredero” cuenta con 12 canciones y con invitados de la talla de Jorge Rojas “No es lo mismo”, Lucas Sugo “Dile que Vuelva”, Los Tekis “Nada como un Beso”, Gabi Zonis “Viví Entre Ríos” y como ya es un clásico, los Trinos de Karen Giersch.Por otra parte, Cuestas dio cuenta de los lugares donde se presentará en el inicio de 2022. Francisco Cuestas estará en los siguientes lugares:8 de Enero - Festival Nacional del Folclore Surero - Pehuajo9 de Enero - Fiesta de la Guitarra - Nogoyá11 de Enero - Festival de Jineteada y Folclore - Diamante15 de Enero - Fiesta de la Identidad y el Patrimonio - Liebig18 de Enero - Cosquín1- El Amigo de los Pájaros - Chamarrita (Néstor Cuestas)2- Chiflando Bajito - Chamarrita - Nestor y Francisco Cuestas3- No es lo Mismo ft. Jorge Rojas - Zamba - Jorge Rojas / F.Cuestas4- Esperando na Janela - Shotis - Targino Gondim / Raimundinho Do. Acordeon / Manuca Almeida5- Vengo - Chamarrita - F.Cuestas / Maddoni / Gimenez6- Dile que Vuelva ft. Lucas Sugo - Cumbia - F.Cuestas7- Río de Luna - Rasguido Doble - Jorge Milikota / F.Cuestas8- Traigo un Chiflido - Chamarrita - Néstor Cuestas9- Nada como un Beso ft. Los Tékis - Huayno - Francisco Cuestas10- Viví Entre Ríos ft. Gabi Zonis - Canción - F.Cuestas / G.Zonis11- Mi Novia la Chamarrita - Chamarrita - Néstor Cuestas12- Chamarrón - Chamarra - Francisco Cuestas