Rapero denunció haber sido estafado en Concordia: el motivo

"Ecko":

Por historias que publicó en Instagram sobre la #CityFest de Concordia pic.twitter.com/rSIQ4ed16W — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 2, 2022

La justificación de los organizadores

Es considerado uno de los “freestylers” más destacados de los últimos años en toda Argentina. Su nombre real es Ignacio Matías Spallatti, aunque se lo conoce por su nombre artístico: Ecko. Tiene 3,5 millones de seguidores en Instagram.En las últimas horas del 2021, viajó a Concordia para participar de la CityFest, un mega evento en el Autódromo de la capital del citrus, dándole la bienvenida al nuevo año. Pero finalmente, Ecko no actuó. ¿Por qué? No está claro. Lo que sí es más que evidente que el artista y los organizadores tuvieron serias diferencias, que se vuelven públicas con el video que Ecko subió a las redes sociales.Sólo en Twitter, su denuncia contra los organizadores de la CityFest superaba a primera hora de este domingo las 125 mil reproducciones.Allí se lo escucha decir:Desde una cuenta en Twitter, los organizadores de la CityFest, brindaron una explicación, que calla más de lo que dice.“Hola, aprovecho a contarles y comentarles, muchos esperaron por Ecko, tuvimos problemas externos del artista”, postearon. Y luego agregaron: “No podemos entrar a los detalles sobre el artista, son detalles muy delicados, le pedimos disculpas pero no pasa por nosotros si no decisión de él, nunca fue una estafa, invertimos mucho para una buena puesta en escena y muchas cosas más!”