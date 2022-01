Andrea Rincón sobre su situación sentimental: "Tengo amor todos los días"

Luego de haber contado que siente que un pastor la exorcizó, Andrea Rincón, que vive una vida signada por la espiritualidad, habló del amor.



Contenta por su debut en Carlos Paz de la mano de Los 39 escalones, charló con la revista Pronto sobre cómo está hoy por hoy su corazón.



"La verdad que el amor en mi vida está constantemente y tengo amor todos los días. El de mi familia y mis amigas, soy una persona muy amada y que da mucho cariño", expresó.



¿Andrea Rincón está en pareja?



Contundente, la actriz aclaró que está soltera y que cuando dice que tiene amor todos los días se refiere al cariño de sus seres queridos.



"Estoy sola, sola. Estoy muy bien, soy una persona muy feliz. No sé por qué la gente piensa que tenés que tener una pareja para ser feliz. No me falta nada más y conozco a muchísimas personas que están en pareja y sí les falta el amor", sentenció, reflexiva.