Los famosos festejaron Año Nuevo con familiares, amigos y súper looks

Los famosos festejaron el Año Nuevo a puro disfrute, algunos rodeados de sus familiares mientras que otros compartieron con amigos y se dejaron espiar a través desde sus redes sociales.“Listos para recibir el 2022”, escribió Susana Giménez en su cuenta oficial de Instagram junto a una postal en la que se la puede ver con todos sus seres queridos en su casa de Punta del Este.Pampita pasó un cierre de 2021 e inicio de 2022 con Roberto García Moritán, sus seres queridos y amigos en su casa. La top se mostró más que feliz rodeada de quienes siempre la acompañan.La modelo y conductora eligió un look súper relajado para el festejo de Año Nuevo con familia y amigos en el que siguió con la tradición del blanco. La top lució un vestido white corto que se caracterizó por ser corto con un diseño en crochet en la zona del busto y lo combinó con unas sandalias bajas camel.Wanda Nara celebró Año Nuevo en su casa de Santa Bárbara con Mauro Icardi, Isabella, Francesca, Valentino, Benedicto y Constantino. La empresaria disfrutó con sus amores de los fuegos artificiales y pasaron juntos para una foto familiar.Nicole Neumann pasó un fin de año con su novio, José Manuel Urcera, sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna rodeados de familiares, todos de blanco siguiendo la tradición de esta fecha.Jimena Barón se mostró más que relajada con Momo Osvaldo, su madre, su hermano y su sobrino. La cantante eligió un look canchero para esta oportunidad y juntos se sacaron una foto familiar.Por su parte, Evangelina Anderson y Martín Demichelis festejaron Año Nuevo con sus hijos en Argentina. “Que tengan un hermoso 2022. Los queremos mucho. Los Demi”, escribió la actriz en sus redes sociales.Marcelo Tinelli, en tanto, decidió recibir el nuevo año disfrutando de una Fiesta Bresh junto a toda su familia en Punta del Este. Y no dudó en compartir el video del momento con sus más de ocho millones y medio de seguidores de Instagram. “Feliz 2022″, escribió el conductor junto a un corazón, mientras mostraba parte del festejo.Mientras, la noche de Año Nuevo encontró a Sabrina Rojas en Mar del Plata, junto a su ex, Luciano Castro, y a la actual del actor, Flor Vigna. Mientras que su novio, El Tucu López, decidió pasarla en su Tucumán natal junto a su familia. No obstante, mientras compartía el festejo con Luciano y Flor, Rojas decidió hacerle una videollamada a López y publicó una captura en sus historias de Instagram. “Así, este cuarteto de amor recibe este 2022″, escribió.En la imagen, se podía ver al locutor saludando en una pantalla, mientras en la otra aparecían Sabrina, Vigna y Castro. “Luciano, Flor y yo en MDQ y mi hermoso Tucu en Tucumán”, escribió la actriz de Desnudos arrobando a cada uno de ellos para explicar la situación. Y luego subió otra foto con todas las mujeres que participaron del festejo entre las que, como era de esperar, aparecía la ex Combate abrazada a la hija de su novio. “Las chicas súper poderosas”, señaló Rojas.