Jimena Grandinetti habló del vínculo con Hernán Drago: “Él es un gran seductor”

Tras las versiones de romance que circularon estos últimos días entre Jimena Grandinetti y Hernán Drago, fue la periodista quien decidió hablar a fondo del vínculo que mantiene con el modelo.



En un diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de Radio Mitre), Grandinetti confesó que tiene un amor platónico con Drago.



“Yo lo conozco de antes a Drago, quedó gracioso porque él respondió que algo había pasado en mi cuarto. Y no te dejó solo intriga a vos sino a todos. Tuve la suerte de conocerlo cuando tenía 22 años y vino a otro medio que laburaba y yo le conté que lo tenía de fondo de pantalla”, comenzó diciendo la comunicadora.



En esa misma línea, afirmó: “No me acuerdo cuántos años tendría yo y elegí fotos de él para que vayan rotando en mi fondo de pantalla. Yo tenía un amor platónico con él y era fuerte porque se generaban peleas heavys en mi casa por ese asunto. Mi hermano ponía a Celina Rucci en la pc y yo lo cambiaba por Drago, se armaban unas batallas campales de verdad y peleábamos siempre. No teníamos dos computadoras”.



“Era tremendo y una locura. Todo una vida poniéndolo de pantalla y cuando pude se lo conté en vivo. No sé si se murió de amor o de ternura y pasaron unos años y fuimos a correr una carrera de rally. Fuimos a Córdoba y ahí casi que convivimos con un grupo, no solos”, agregó sobre su primer encuentro con el conductor y modelo.



“Lo tengo filmado ese momento. Él es un gran seductor, ahi tiró él. Muy respetuoso igual. Fue con un amigo y pude conocerlo un poco más. Sé que le gusta mucho pescar. Y siempre jodo con que lo conozco”, expresó con humor.



Por último, la periodista de TN Y El Trece concluyó: “De alguna manera lo admiraba. Nunca tuvimos un romance pero garpó mucho ese tema porque me lo preguntan bastante. Ojalá que los oiga el universo, basta no puedo decir estas cosas”.



El comentario de Hernán Drago que despertó sospechas respecto a su vínculo con Jimena Grandinetti

Fue el pasado junio cuando el modelo contó al aire de Arriba Argentinos (El Trece) que conoce a la periodista desde hace muchos años y despertó los rumores de un affaire con la también actriz.



Todo comenzó cuando en plena entrevista a Hernán Drago, Jimena lanzó: “¿Vos te acordás de mi cariño de tantos años? No difundas los videos de ese apoyo de tantos años”. A lo que él, contestó con mucha complicidad: “Que Jimena por favor, un día que haya tiempo y ustedes dispongan, cuente qué tenía en su habitación cuando era adolescente. Les dejo eso para cuando necesiten algo de ella, se lo recuerden”, dirigiéndose a Marcelo Bonelli y a Alejandro Ramos.



Descolocada con el comentario, la periodista respondió riéndose: “No, no puedo contar eso. Me pongo roja. Hay cosas que bueno no puedo contar, se me cierra la garganta”.



Pero sin dejar el tema ahí, Bonelli quiso indagar si lo que su compañera tenía en su habitación de adolescente era una foto de Drago, algo que el modelo no negó ni confirmó, y solo se relegó a decir: “Mirá, por cosas como esas surgieron frases como ‘pasaron cosas’, pero vamos a dejarlo ahí porque después especulan. Es algo de color, divertido, de cuando Jimena era apenas una niña”.



Y para salir rápidamente de la incomodidad del momento, Grandinetti propuso: “Otro día lo volvemos a llamar a Hernán y contamos cómo terminó la historia y mostramos videos y todo. Es algo así como un ‘continuará'”.

Fuente: Exitoína