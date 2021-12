La pareja de Lautaro Martínez impactó con sus curvas e hizo y una confesión

Agustina Gandolfo viajó junto a su pareja, Lautaro Martínez, y su hija Nina Martínez a Dubái para pasar la Navidad en la ciudad en los Emiratos Árabes Unidos. Desde allí, la mendocina deslumbró con diferentes looks, pero sobre todo por sus bikinis.La pareja aprovechó el receso futbolístico de Martínez para tomarse unos días de vacaciones los tres juntos y solos después de mucho tiempo. Al menos eso fue lo que contó Gandolfo a través de su cuenta de Twitter, donde compartió diferentes momentos del viaje.Por supuesto, no faltaron las fotos en la playa con la ciudad a sus espaldas. La novia del delantero de la Selección Argentina optó por una bikini amarilla de tiras, la que se ató alrededor del cuello y le sumó unas gafas de sol negras.Agustina optó por un traje de baño de color amarillo pastel, el que resaltó su bronceado artificial. Es que justamente, la joven confesó que no todo es como se ve en redes y acudió al autobronceante para lucir su piel dorada en esta época del año.“No crean lo que ven, es todo autobronceante”, reveló al pie de una de las fotos y recibió todo tipo de elogios y también de felicitaciones por sincerarse con sus seguidores.La joven contó a través de sus redes el mal momento que pasaron junto a Lautaro Martínez por haber viajado con su hija. Es que en muchos lugares, que ya habían reservado previamente, no querían recibirlos por estar con un bebé.“Viendo al Burj Khalifa desde abajo no más?. Pueden creer que reservamos hace un mes y cuando llegamos no nos dejaron entrar porque veníamos con un bebé??”, escribió indignada Agustina en Instagram.Pero al parecer no fue solo para visitar la famosa torre de 830 metros de alto, sino que les ocurrió en la mayoría de los restaurantes. “Lo mismo en el 90% de los restaurantes de acá”, resaltó y les preguntó a sus seguidores qué opinaban al respecto.Ante esta situación, Agustina se tuvo que conformar con tener una foto debajo de las torres con un conjunto de top y pantalón largo en color camel, sandalias, gafas negras y una colita para descontracturar el outfit.