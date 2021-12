Baile hot: La Bomba Tucumana mostró su transformación física

Gladys La Bomba Tucumana dejó sin aliento a sus fans luego de compartir un video en donde se la ve muy sexy en bikini. "No critiquen", dijo."Lo importante no es lo de afuera, sino el espíritu, lo que llevamos dentro, asique no critiquen", escribió la Bomba en una historia de Instagram en donde muestra su gran cambio físico."Me divierte hacer esto para ustedes, y de paso me hago la ¡linda, linda, linda! Con todos los detalles para que puedan ver que soy una mujer real de 50 y algo. ¡Viva la vida y viva la música!", cerró visiblemente feliz sobre el clip que la muestra moviéndose con sensualidad y luciendo una bikini que deja al descubierto el trabajo que ha estado haciendo en su cuerpo para mejorar su figura y salud.La respuesta, en general, fue buena. Sin embargo, hubo alguna seguidora que prefirió cruzar a la cantante antes de felicitarla por su cambio. "Baja 30 kilos y dice que lo importante no es lo de afuera. Tampoco la caretees", le dijo. La respuesta de la cantante fue contundente: "Ammmmm pobre me apena tu comentario no entendiste nada. Igual no baje 30kg mi amor nooooo", le lanzo la Bomba, quien tras su paso en el panel de A la tarde (América), se encuentra haciendo temporada en Carlos Paz con la obra "Cocodrilisima".Una ola de seguidores salió a defenderla: "Ni le respondas! Si así fuese lo mismo el gusto y satisfacción es tuya de verte y sentirte bien! Más Diosa q nunca estas!", " si baja y sube de peso que te importa ?", "no te gastes en responder estás que te critican son las que mañana se quejan que los hombres son los crueles en sus comentarios!! No puede haber comentario más machista que el de una mujer a otra mujer !!! Lamentable !!! Nadie les pregunto si les gusta o no", son algunos de los mensajes que se leen.