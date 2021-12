“Vin Diesel es un manipulador”: “La Roca” rechazó volver a “Rápido y Furioso”

Qué dijo Dwayne Johnson

Acusó de manipulador a Vin Diesel

Cuál fue el pedido de Vin Diesel

Cómo fue la pelea

Dwayne Johnson confirmó que no va a volver a Rápido y Furioso para el final de la saga y acusó a Vin Diesel, su excompañero en la ficción, de ser “un manipulador”. Así quedó demostrado que la enemistad que había entre ellos sigue en pie.En una entrevista con CNN, el actor aseguró que ya le comunicó a los directivos de Universal su decisión y se mostró enojado con Diesel por el posteo en el que su colega le pedía que reviera la situación.Johnson expresó que la decisión la había comunicado en junio, cuando se estaba definiendo el futuro de los protagonistas para las dos partes del final de la saga que aún están en preproducción.“Cuando Vin y yo no nos conectamos a través de las redes sociales, le dije directamente, y en privado, que no regresaría a la franquicia”, comentó Johnson.El protagonista de la renovada Jumanji expresó que fue “firme pero cordial” con lo que le comentó. “Dije que siempre apoyaría al elenco y a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara”, remarcó.Luego, aseguró que habló con los productores de Universal y que lo “apoyaron y comprendieron el problema”.Lo más duro fue cuando Johnson opinó sobre la súplica de Vin Diesel a través de las las redes para que volviera con su rol de Luke Hobbs en el cierre de la historia.“Me sorprendió mucho la publicación de Vin. Fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que trajera a sus hijos en el posteo, como así tampoco la muerte de Paul Walker. Había que dejarlos fuera de esto“, sentenció.El héroe de acción dejó en claro que había hablado “hace meses de la situación”, momento en el que había llegado “a un entendimiento. Mi objetivo desde el principio fue terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia con gratitud. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas“, manifestó.El actor que encarna a Dominic Toretto había publicado un posteo en sus redes sociales en el que le suplicó a su colega para que vuelva a interpretar a Hobbs.“Hermano pequeño, Dwayne, llegó el momento. El mundo espera el final en Rápido y Furioso 10. Como ya sabés, mis hijos siempre te nombran como ‘el tío Dwayne’ en mi casa. No hay ninguna fecha festiva en la que ellos y vos no se manden buenos deseos, pero llegó el momento. El legado espera”, escribió Diesel, en el comienzo de su carta a Johnson.La carta de Diesel se publicó después de que se conociera una declaración de Johnson acerca del histórico conflicto que mantuvieron ambos, en el que había sido contundente sobre una eventual vuelta a la saga.El final de Rápido y Furioso, una saga que arrancó hace 20 años, se va a dividir en dos. Rápido y Furioso 10 tiene fecha de estreno el 19 de mayo de 2023, mientras que todavía no se sabe cuándo se verá Rápido y Furioso 11.Vin Diesel y Dwayne Johnson tuvieron una pelea histórica en el set de una de las secuelas de Rápido y Furioso.Según las versiones más fuertes, la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de “The Rock” parece haber sido la impuntualidad del actor que encarna a Toretto, en el último tramo de la producción de la octava película de la saga.La pelea fue tan grave y creció tanto que las últimas semanas de trabajo se dejaron de hablar. Luego de algunos posteos de Instagram en el que se dijeron de todo sin nombrarse, en una entrevista con Rolling Stone, Johnson confirmó lo que se hablaba por lo bajo: se había agarrado a las piñas con Diesel.Los actores no rodaron juntos la mayoría de las escenas en las que sus personajes interactúan en la octava parte de la saga. Es decir, cuando el plano se posa sobre The Rock, la referencia de Diesel en realidad es la de otro actor y viceversa. Fuente: (Tn)