El mal momento que atraviesan Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Argentina

En los últimos días, varias celebridades del mundo del espectáculo y el deporte que viven en el exterior regresaron al país para celebrar la Navidad con sus familias. Sin embargo, en el caso de Oriana Sabatini y Paulo Dybala el viaje ha derivado en un mal momento que dieron a conocer este martes en Los ángeles de la mañana (El Trece).



La cantante y el futbolista venían pasando unos días felices junto a sus seres queridos y tenían previsto volver a Europa en los próximos días. Lamentablemente, en este momento todavía no saben si podrán volar y esto podría derivar en complicaciones en el desempeño profesional de Dybala.



Según detalló Ángel de Brito en LAM, Tiziana, la hermana de Oriana Sabatini, estuvo en contacto con un caso positivo de coronavirus, y eso derivó en el aislamiento preventivo de ella y toda su familia, incluyendo no solo a su pareja, sino también a sus padres Catherine Fulop y Ova Sabatini.



"Está todos bien. No tienen síntomas, pero están aislados por prevención. Oriana me dice que se quiere matar porque tiene previsto viajar el jueves y. si llegan a dar positivo, no van a poder viajar. Están preocupados porque si no pueden viajar, se le complica a Dybala por su trabajo", expresó el conductor.

Fuente: Mdzol