L-Gante procesado por tentativa de homicidio contra representante de Yao Cabrera

El cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, fue imputado en las últimas horas por el delito de "homicidio simple en tentativa y coacción" contra el manager del youtuber Yao Cabrera, Christian Manzanelli.



Según la versión de Manzanelli, L-Gante rompió una copa y lo intentó apuñalar.



El abogado del músico, Alejandro Cipolla, confirmó la imputación, pero negó que su cliente haya sido el que agredió al denunciante.



La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 58.



Cipolla afirmó que su representado "no tiene antecedentes penales ni otras causas en trámite".



"Me parece que es una acusación totalmente falsa y exagerada. Asignarle una calificación legal como ‘tentativa de homicidio’ me parece muchísimo", aclaró el letrado.



"Vamos a ponernos a disposición de forma inmediata y presentar toda la prueba que demuestra todo lo contrario. Elián lo único que hizo fue repeler la agresión de otros individuos. Esperemos que el Juzgado no trate de tomar medidas ejemplificadoras y ridículas, como algún tipo de prohibición o restricción por el hecho de que Elián es uno de los artistas más importantes de la Argentina", comentó.



Por su parte, el mánager de Yao Cabrera declaró ante la Justicia que el cantante rompió una copa y se dirigió hacia él: "En esos momentos, en razón de sus movimientos, temí claramente por mi vida, dado que en su mano derecha contaba con un objeto corto punzante, no pudiendo lograr su cometido gracias a la intervención de numerosas personas que pudieron reducirlo y retirarlo del lugar".