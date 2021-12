La fiscal apeló la falta de mérito para Fabián Gianola y pidió su procesamiento

En un extenso escrito en el que describió las dificultades para probar delitos que por lo general se cometen en la intimidad y sin la presencia de testigos, Labozzetta explicó que "el procesamiento, así como el avance de la presente causa a la etapa plenaria, no requiere para su procedencia que se alcance un grado de conocimiento certero".



Para el procesamiento basta con "la reunión de sólidos elementos que conduzcan a estimar que existe un hecho delictivo y que el imputado ha intervenido en su ejecución de modo culpable", abundó.



Gianola fue beneficiado con falta de mérito por la jueza Ángeles Gómez Maiorano, quien consideró que no existen de momento elementos suficientes para presumir de su responsabilidad en los hechos por los que lo acusan dos presuntas víctimas.



"La resolución que aquí se cuestiona desconoce que en los delitos contra la libertad sexual debe tenerse un criterio amplio en la valoración de la prueba, sopesando hasta el más mínimo indicio, dado que generalmente se cometen en la intimidad", replicó la fiscal.



"Esta característica preponderante de este fenómeno criminal no puede derivar en una impunidad sistemática de los delitos sexuales por el solo hecho de no contar con testigos que hayan visualizado el suceso ilícito, sino que es obligación del sistema de justicia valerse del resto de los elementos probatorios mediante los cuales se puede reconstruir la ocurrencia del hecho", insistió.



Labozzetta reivindicó que "en los casos en que se investigue y juzgue violencia de género se impone que el sistema de libre valoración de la prueba se conjugue con el de amplitud probatoria y se pondere especialmente el testimonio de la víctima".



La fiscal también cuestionó la decisión de la jueza de impulsar peritajes psicológicos para las denunciantes así como para el propio Gianola.

Sobre las dos mujeres que dijeron haber padecido las agresiones del actor, Labozzetta refutó que "la realización de algunos de los puntos periciales dispuestos en este caso (en cuanto pretenden determinar su estructura y características de la personalidad) devienen en una práctica discriminatoria, orientada a evaluar la personalidad de las víctimas".



"Conllevan un alto riesgo de revictimización y resultan inconducentes porque no cumplen con el objetivo de comprobar al menos de modo indirecto las agresiones sexuales padecidas, ya que su verificación de ningún modo sería un indicador compatible, ni descartaría el hecho denunciado", abundó.



Sobre el peritaje a Gianola, la fiscal afirmó que "es incorrecto pensar que los hechos de abuso sexual son hechos cometidos por personas seriamente perturbadas".



"La realidad muestra que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas conocidas a las cuales se las ha considerado dignas de confianza y con una apariencia externa de normalidad", concluyó.



NA