Publicó infernales fotos al salir de la ducha y videos desde la pileta

Mónica Farro se encuentra en Carlos Paz, donde está haciendo temporada con la obra “El juego de Carlos Paz”.En los últimos días llamó la atención con un video en la que está con un conjunto de encaje blanco y haciendo varias poses sobre la cama. “Salís de la ducha y haces fotitos. Siesta en Carlos Paz”, escribió en la descripción.“Un lomazo, sos una mujer hermosa”, “Una bomba”, “Especial para la Navidad”, “Como siempre tan bella”, “No podés ser más Diosa”, “No puedo ver más, me hace mal”, “Estas tremenda Mónica” y “Perfecta!!”, fueron solo algunos de los tantos elogios que recibió.Sin embargo, eso no fue todo. Luego invitó a sus seguidores: “Vamos a la pile, me acompañan?”, escribió.