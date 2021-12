Agua y alimentación, los secretos de belleza de Ingrid Grudke

La modelo Ingrid Grudke tuvo un 2021 muy movido por sus preparativos para competir en el campeonato de físico culturismo de Arnold Schwarzenegger.



“Lo que suelo merendar es tres claras de huevo y un huevo con yema. Y más allá de la buena alimentación, es fundamental la buena hidratación. Es algo muy bueno. Tomo tres litros de agua por día”, dijo hace algunas semanas.



En una charla que tuvo la famosa con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” contó de qué se trata la disciplina en la que compite y reveló más información de su actualidad.



“La realidad es que empecé a entrenar en cuarentena y mi entrenadora es de Mar del Plata. En enero fui con mi pareja allá y fui a su gimnasio allá en la costa. Me enganché durante el verano y empecé a entrenar ahí y me mostraron esta categoría fit model”, empezó.



En ese sentido, señaló: “Es una categoría nueva que empezó en el 2015 y son los cuerpos marcados pero sin estar hiper atrofiados. Un cuerpo marcado pero elegante y me dijeron que mis características físicas daban para meterme en este torneo y me empecé a entusiasmar”.



“Ella buscó la fecha para inscribirme y encontró el torneo de fisico culturismo organizado por Arnold Schwarzenegger. Después hay otras disciplinas de la gente que se va a anotando y estoy descubriendo un mundo nuevo”, dijo al respecto la famosa.



Siguiendo con su relato, señaló: “Haciendo gimnasia y cuidar tu cuerpo, me interesa dar el mensaje más que nada, sobre todo para las personas mayores de 40 que perdemos masa cultural”.



“Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y es importante decirle a la gente que podemos tener nuestra mejor versión, más allá del torneo que tengo en septiembre. Se me ocurrió hacer algo diferente y estoy metida en este lío”, concluyó.

Fuente: Radio Mitre