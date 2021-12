Nicole Neumann habría llamado a Mica Viciconte por las fotos con sus hijas

Desde hace muchos años se sabe que Nicole Neumann y Mica Viciconte no tienen la mejor de las relaciones. A pesar de esto, poco a poco las cosas se fueron calmando y las restricciones jurídicas también, como por ejemplo, ahora las hijas de la modelo y Fabián Cubero pueden aparecer en las redes sociales.La ex "Combate" y el jugador de fútbol se fueron de viaje a Brasil con las tres nenas y no paran de compartir imágenes los cinco juntos más la panza donde está creciendo Luca, el hijo que espera con el jugador de fútbol.Por esta razón, según informó la revista Paparazzi, Neumann habría llamado por teléfono a la nueva pareja de su exmarido para cuestionar las imágenes que estaba subiendo con las chicas. "Están autorizados a subir fotos, pero se están pasando", le habría dicho la modelo.A pesar de los posteos compartidos en las redes sociales, la rubia decidió que no iniciará acciones legales contra el padre de sus hijas. En ocasiones anteriores, la demanda o carta documento ya estaría tramitándose. Sin embargo, la modelo está tratando de recomponer la relación.Habrá que esperar a que la familia ensamblada regrese de su viaje para ver la reacción definitiva de Neumann. Por el momento, prefiere la paz y las discusiones internas antes que volver a Tribunales, publica Diario Show.