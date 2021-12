Thelma Fardin y sus vacaciones con amigas: fotos

Después de un año muy cargado, mucho estrés, compromisos y responsabilidades, Thelma Fardin decidió cerrar el 2021 con unas vacaciones junto con amigas. En una playa que combina el mar con las montañas, la joven actriz pasa sus días pura diversión.La ex protagonista de “Patito Feo” y “Sos mi vida” se tomó un tiempo de descanso y comparte algunos de los mejores momentos durante su estadía en la costa.“Lo que me rodea me define y me contiene, en todas mis versiones”, aseguró en un tono poético en la descripción del posteo.También compartió un video donde se la puede ver cómo se anima a meterse al mar y romper con las olas y varias postales acompañadas de sus confidentes. Mientras que a través de sus historias contó que durante el viaje le tocó ser la cocinera del grupo y reveló que preparó pizza casera para sus dos amigas con un extravagante look de camisa floreada y turbante.