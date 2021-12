Juana Viale se despidió entre lágrimas de ‘"La Noche de Mirtha"

Después de un clip que repasó el año, Juana Viale fue sorprendida al aire por su producción y no pudo evitar contener las lágrimas. El momento emotivo comienza cuando Mónica, la asistente, le alcanza un ramo de flores y le indica que papel tiene que leer. La nieta de Mirtha Legrand lanzó una mirada detrás de cámara y adelantó: “Es que ya lloro sin saber qué es”.Bajo la atenta mirada de sus invitados Verónica Llinás, Luciano Cáceres, Mariano Caprarola y Nicolás Stupenengo, empezó a leer con la voz entrecortada: “Juana, hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aun hoy vive el mundo. El programa debía seguir, esa era y es la voluntad de tu abuela”.“Encontramos la ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo. Tu crecimiento nos llena de orgullo y es merecido. Qué lindos son los ladridos, usted está cabalgando”, finalizaba el mensaje enviado por Nacho, Diego y todo StoryLab, la productora de su hermano.“Uno es un protagonista o un participante más. Nada de esto puede ser sin los invitados, sin la producción...” y, como buena conductora, Juana Viale empezó a nombrar uno por uno a su equipo de trabajo con el que llevó adelante estos dos años de programa en pandemia.“La gente más joven que uno, con más años de trayectoria, que siempre me están enseñando a hacer esto que ni idea. Yo caí acá, como dicen, por arte de magia. Solamente tengo palabras de agradecimiento”, aseguró la actriz.“Nos es difícil coordinar agenda y hay veces que han hecho locuras para estar acá. Estoy eternamente agradecida“, sostuvo Juana en reconocimiento a todos los invitados que pasaron tanto por su mesa de la noche como por su almuerzo los domingos.“Respeto a todo el mundo, respeto que se vengan acá y puedan decir lo que quieran”, remarcó. “Termina este ciclo hermoso que movió mucho. ¿Qué va a pasar el año que viene? No lo sé, tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber”, lanzó simpática antes de avisar que volverá este verano con una temporada de teatro en Uruguay, con la obra El Ardor.