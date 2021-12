Sol Pérez posó con un vestido de aberturas y revolucionó las redes sociales

Vestido con aberturas en tono natural y unas delicadas sandalias doradas bastaron para que Sol Pérez (28) sorprendiera una vez más a su más de seis millones de seguidores en Instagram.“Feliz noche buena y feliz navidad para todos, que lo pasen con mucho amor”, expresó en el pie de la publicación que tienen más de 230 mil likes y cientos de mensajes de sus fanáticos.“Sol!! ¿ahora cómo me pongo mi vestido?”, “Que bomba. Te amo sol”, “No podés ser tan hermosa. Te amo”, “Belleza inmaculada y perfecta”, “Que bombonazo por dios” y “Que bella mujer que sos Sol”, fueron solo algunos de los tantos elogios que recibió.En las últimas semanas, circularon rumores de que la panelista de “Nosotros a la mañana” (El Trece) estaría esperando su primer hijo junto a su pareja, Guido Mazzoni, con quien sale desde octubre de 2019.Lo cierto, es que “la sobri de Pérez” tenía malestares abdominales, pero no se trataba de un embarazo sino de un “ataque al hígado”.“No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso”, indicó en diálogo con ”Implacables” (El nueve).Al preguntarle si no descarta convertirse en madre, respondió: “Si puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea”.