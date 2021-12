Moria Casán dio detalles de su "casamiento" con Pato Galmarini

A seis meses de hacer público su romance, Moria Casán y Fernando "Pato" Galmarini decidieron dar un importante paso en su relación. Y en medio de los rumores de casamiento, la capocómica dio detalles de la particular propuesta que le hizo el histórico dirigente peronista. "No pasamos por el registro civil. Pasamos por una Propiedad Horizontal", disparó en Moria es Moria, el programa que conduce en las noches de El Nueve.E hizo referencia a un momento de intimidad. "Un día yo estaba en posición horizontal y veo que Galma me mira, se me viene encima y me pregunta: 'Te querés casar?' Y yo digo: 'Bueno'", precisó con picardía y aseguró que no se casaron ante la ley pero hicieron un "compromiso tácito". Recién el domingo 19, día en el que Pato cumplió 79 años, lo contaron en una reunión familiar e hicieron un brindis en el que todos se mostraron muy contentos por esta unión. Mientras que Sofía Gala Casteglione, la hija que Moria tuvo con Mario Casteglione, no estuvo presente en el festejo y se enteró por la prensa."Así somos nosotros. Fuimos clandestinos, fue mi profe de historia... Yo no creo en el casamiento, pero sí creo en el compromiso y en la maravillosa química y magia que se produce cuando dos personas muy hechas como nosotros se encuentran", manifestó la artista. Y le dedicó cálidas palabras a su compañero: "Fernando Nicolás Galmarini, el Pato, es un hombre que ha llegado a mi vida para completarla. Es una gran persona, de una ética impresionante y me conmovió por su lealtad a sus convicciones".En junio de 2021, sorprendió al blanquear su romance con Fernando. "Crush total con Galmarini, mi profe virtual de historia del peronismo. Estuvo hace 30 años en mi cama y ahí siguió la tensión", le dijo la capocómica a la periodista Pía Shaw, en referencia a la entrevista que le hizo al político en 1991 en su ciclo "A la cama con Moria".Al principio, decidió no hacer más declaraciones sobre su vida amorosa para preservar la pareja, pero con el paso del tiempo se fue soltando. Y en su programa, Moria contó que él se acercó a ella para proponerle trabajar juntos y que la sedujo a través de mensajes de WhatsApp. "Un día me preguntó si podía venir a mi casa a tomar sol y estar en la piscina, le dije que sí y el primer día que vine se le cayó el calzoncillo", agregó entre risas. Fuente: (NA)