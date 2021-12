Determinaron falta de mérito en dos acusaciones de abuso sexual contra Gianola

El actor Fabián Gianola fue beneficiado con la falta de mérito por la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano, quien no encontró elementos para procesarlo por las dos acusaciones de abuso sexual que le realizaron dos compañeras de trabajo.Gianola estaba acusado de ese delito agravado en seis hechos, uno de ellos con acceso carnal.El actor se negó a declarar cuando fue citado a la indagatoria pero posteriormente, presentó un escrito en el que además de negar los hechos, atribuyó las acusaciones a un desequilibrio psiquiátrico de sus acusadoras."De un minucioso y detenido análisis de las constancias que se han producido e incorporado en autos a lo largo de la presente instrucción, se advierte que el entramado fáctico recabado a la fecha, no resulta susceptible de determinar –con el grado de probabilidad exigido por esta instancia procesal- la materialidad de los eventos en estudio", dijo la jueza.En un fallo de 46 páginas, la magistrada repasó uno por uno los hechos reprochados a Gianola y los elementos de prueba recabados en la pesquisa, para llegar a la conclusión de que no cuenta con pruebas suficientes para procesarlo pero tampoco para desvincularlo."Resulta prematuro adoptar un temperamento que desvincule de manera definitiva de estas actuaciones al imputado, por cuanto previo a disponer cualquier tipo de resolución de carácter concluyente que pudiera poner fin a la sujeción de éste al proceso, estimo imprescindible ampliar las diligencias realizadas, sugiriendo a la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia Contra las Mujeres", decidió la magistrada.En ese sentido, ordenó "la realización de una serie de pericias idóneas para perfeccionar el cuadro probatorio y así arribar al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación".Entre las medidas de prueba, la jueza dispuso que a las dos denunciantes, Fernanda Silvia Meneses y Marcela Viviana Aguirre, se les realicen "amplios informes psicológicos" para establecer "su estructura y características de la personalidad; presentan signos o síntomas de haber padecido algún hecho susceptible de afectar su integridad sexual; en caso de arrojar ello resultado positivo, que se evalúen los daños provocados a la salud por los hechos materia de investigación".En relación con los hechos denunciados por Meneses, el fallo destacó que con Gianola "se conocían desde hacía varios años", y añadió: "no caben dudas –más allá del vínculo amoroso que en su momento hubieran compartido- que a Meneses y a Gianola los unía una relación laboral, la cual con el transcurso del tiempo, fue denotando desavenencias y matices".En ese contexto, elucubró que "de haber sufrido tal aberrante y traumática situación, resulta difícil comprender cómo luego, retomó el vínculo laboral y de amistad con el actor, el cual perduró durante años".En cuanto a Aguirre, quien trabajaba con Gianola en Radio Colonia, la jueza sostuvo que resulta imposible que los abusos sexuales denunciados en ese ámbito no hubieran sido percibidos por testigos, ya que ocurrieron –según la acusación- durante el horario del programa que compartían."Por el tamaño del lugar y la posición que ocupaban cada uno de los integrantes del programa, resulta improbable que ni Verónica Morilla, co conductora del programa, ni el operador hubieran registrado que Gianola protagonizó los hechos descritos".Sin embargo, la fiscal Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), había dado por probado uno de los hechos de abuso sexual: el que tuvo como presunta víctima a Viviana Aguirre.El hecho en cuestión fue en mayo de 2019, entre las 20 y 21, cuando Aguirre relató que Gianola estaba sentado a su lado y le tocó su pierna izquierda dos veces desde la cadera a la rodilla, al mismo tiempo que le decía: "Viviana hoy trajiste piernas". Ella relató que eso sucedió estando el programa al aire. Aguirre lo acusa por otros dos hechos.La fiscal invocó el testimonio de otro compañero de radio, quien declaró haber visto cuando Gianola le tocó la pierna a Aguirre para la misma época."Sentado cuanto precede, y vista la remisión a esta parte sobre la descripción del hecho en cuestión, hago saber a usted, que deberán tenerse presentes las consideraciones aquí expuestas en relación con los hechos que conforman el objeto procesal del presente caso en función de lo actuado por esta Unidad durante la investigación y en el dictamen de indagatoria", expuso la fiscal a la jueza Gómez Maiorano.Dicha presentación se realizó luego de que Gianola fuese indagado.El jueves y en medio de las acusaciones el actor empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho mientras estaba en su casa y en compañía de su hijo, por lo que tuvieron que llamar a un servicio médico para que lo atendieran.La noticia se conoció en el programa "A la Tarde" que se emite por América.