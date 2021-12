Mirtha Legrand: “No tengo nada, no estoy aislada, estoy perfecta”

Alarmas

Hisopado negativo

El domingo pasado Mirtha Legrand hizo su gran regreso a la pantalla chica. La "Diva de los almuerzos" estuvo más de un año aislada para resguardarse del Covid-19 y por lo tanto, hizo pocas apariciones públicas y su nieta, Juana Viale, tomó las riendas del icónico programa.En esta vuelta a la televisión, Claudio Cosano, estuvo en las grabaciones de "La Noche de Mirtha" en su rol de vestuarista de "La Chiqui", y a los pocos días, se supo que el diseñador comenzó con síntomas después de reunirse con la diva. Ante esto, en el entorno de la abuela de Nacho Viale, se inició un estado de alerta por la salud de la conductora.Las alarmas se encendieron sobre todo porque días atrás el diseñador fue el encargado de vestir a Mirtha Legrand en su regreso a la televisión, pero al poco tiempo llegaron las aclaraciones y las desmentidas.Sin embargo, y a pesar de esta aclaración, las especulaciones no cesaron y fue la propia Mirtha quien tuvo que desmentirlo públicamente en Chiche 2021. En realidad, fue el conductor de Crónica quien sorprendió a la conductora llamándola sorpresivamente por teléfono. “Hola Chiquita. Gelblung te habla. ¿Cómo estás?”, lanzó el periodista ante un rotundo silencio en el estudio.“¡Ah Chiche! Ya hablé recién con un asistente tuyo, no voy a hablar. Si hablo con vos después me vuelven loca. He prometido no hablar con nadie”, respondió Mirtha, en vivo. Y si bien no dio demasiados detalles, los pocos minutos que estuvo al aire sirvieron para volver a desmentir la información que estaba circulando en algunos medios. “No tengo nada, no estoy aislada, estoy perfecta”, remarcó Legrand desestimando los rumores."Me interesa aclarar que yo solamente compartí un minuto con (Claudio) Cosano y fue, puntualmente, en el momento en que me saqué una foto en el piso del estudio", expresó para manifestar tranquilidad.De todas maneras, finalmente el hisopado de Cosano dio negativo también y apenas el diseñador se enteró la llamó a la diva para contarle sobre el resultado y llevarle más tranquilidad.Si bien en las últimas horas se supo que el modisto tuvo un resultado negativo en el hisopado que se realizó, la conductora también se sometió a un test por protocolo. Para alegría de sus fanáticos este viernes, Mirtha le informó a Ángel de Brito su resultado: "Me dio negativo". Fuente: (Crónica-La Nación)