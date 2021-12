Nicolás Cabré recordó el accidente escatológico que tuvo en el escenario

Cuál fue la reacción de Ricardo Darín

Nicolás Cabré estuvo invitado a Los Mammones (América). En un mano a mano con Jey Mammon, el actor repasó sus 30 años de trayectoria, compartió algunas anécdotas y reflexionó sobre la profesión.Para romper el hielo, el conductor le consultó acerca de un episodio que vivió sobre las tablas: “Hiciste una obra fabulosa con Ricardo Darín y Ana María Picchio. Escena en donde, reza la historia, te tiraste un pedo sonoro que se escuchó hasta la quinta fila”.El actor admitió que fue un hecho real. Acto seguido contextualizó sobre la temática de la obra que era un drama que hablaba del VIH y planteaba una problemática familiar: “Yo entraba al principio y al final, entre medio me quedaba mirando la obra”.En una de las funciones se empezó a sentir mal, pero como no le daba el tiempo para bajar a los camarines se aguantó el malestar. “Era un estruendo con preparación”, completó con complicidad el conductor. Y el actor reafirmó: “Lo venía amasando”.Al volver a escena, tenía que contar las palabras que había dicho su padre antes de morir, pero el cuerpo le jugó una mala pasada: “Fue una cosa horrible. Ricardo me miró como diciendo ‘no puedo creer lo que pasó'. Ana fue la única que no se dio cuenta”.Finalmente, entre la tentada de Darín, disimulada de llanto para no perder el eje de la obra, y el blanco mental que le dio por la vergüenza de lo ocurrido no pudieron concluir. “No había manera de seguir. Para la gente terminó ahí”, cerró divertido.El actor que entonces tenía 15 años, reconoció que el silencio fue tan perfecto que ninguno de los espectadores se dio cuenta de que aquello había sido una flatulencia. “A mí me daba mucha vergüenza salir y que alguien me dijera algo. Pero salimos a saludar y todos aplaudieron”, expresó.Sin embargo, reveló una “maldad” que Darín le realizaba a diario: le contaba la anécdota a algunos conocidos que iban a ver la obra para que la historia no quedara en el olvido. “Fernán Mirás vino una vez que me dijo ‘me encantó la obra, lástima el pedo que te tiraste’”, relató entre risas. Fuente: (Tn)