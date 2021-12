El regalo de Redrado que alegró a Luly Salazar y el pedido de disculpas

El documento

La novela protagonizada por Luciana Salazar y Martín Redrado podría llegar a su final. Luego de la ruptura definitiva de la pareja y la judicialización del enfrentamiento, el economista se acercó a Salazar y tras varios encuentros, se hizo eco de una de las condiciones de la modelo: redactó un pedido de disculpas públicas. Así lo reveló Paula Varela este jueves en Intrusos, por América.El motivo por el cual Redrado sacó la bandera blanca, contó también la periodista, es su deseo de revincularse con Matilda, la hija que Salazar tuvo en Estados Unidos por medio de una subrogación de vientre. Si bien no se sabe si el extitular del Banco Central es el padre biológico de la menor, trascendió que siempre tuvieron una excelente relación.Con una copia del documento en la mano, la periodista hizo primero un repaso de las negociaciones que terminaron en este acuerdo. Para llegar a un trato fueron necesarias tres reuniones, dos con terceras personas y una a solas.Siempre según el relato de Varela, los encuentros fueron a pedido del economista a través de una persona en común. Durante el primer encuentro, Salazar tuvo el protagonismo: aprovechó para decirle todo lo que pensaba y se fue sin decir adiós. La segunda vez que se vieron el clima fue más amable. También fue con una tercera persona, pero luego de la despedida, él la abordó en el auto y le pidió una charla cara a cara: “Déjame tener un encuentro a solas”. Fue finalmente en esa reunión, que se realizó en la casa antigua de Salazar, donde llegaron a un acuerdo: ella le dijo que podía pensar en la revinculación si él hacía un pedido de disculpas público.“Lamento haber llegado a instancias judiciales que provocaron a Luciana un daño injustificado. Esto fue producto de broncas recíprocas que no debieron trascender ni mediática ni judicialmente”, arranca el texto que lleva la firma y la aclaración del economista al pie.“Hoy hemos decidido dar por finalizados los conflictos que tanto han concitado la atención mediática y que directa o indirectamente han afectado a nuestras familias. Pudimos entre ambos aclarar y cerrar esta etapa de conflicto y mirar hacia el futuro de manera constructiva para nosotros y nuestras familias”, completa la misiva.Luego de leer el texto al aire, Varela contó que la semana pasada, para el cumpleaños de Matilda, Martín Redrado le hizo un regalo: “una abultada suma de dinero en dólares en efectivo”, reveló. Ese acercamiento habría puesto contenta a Luciana Salazar.Para redondear el tema, Varela explicó que después de estas disculpas -que él todavía tiene que publicar en sus redes sociales- todas las acciones legales que Salazar inició van a quedar sin efecto.Salazar y Redrado pusieron punto final a una relación plagada de idas y vueltas en marzo de 2018. Si bien luego trascendieron algunos encuentros, no volvieron a mostrarse como pareja. El economista formó pareja con la empresaria María Luján Sanguinetti, con quien trascendió que se iba a casar aunque ese rumor nunca fue confirmado. Fuente: (LaNación)