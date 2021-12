Preocupación por el estado de salud de Lía Crucet: “Ya no tiene retorno”

Hace unos meses, Lía Crucet sufrió un complicado accidente doméstico y a causa de un fuerte golpe se quebró la cadera, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Esta fuerte lesión de la que aún hoy tiene a maltraer a la cantante, se le suma a distintas enfermedades, entre ellas, demencia frontotemporal.Crucet se encuentra en Mar del Plata, y debido a un desalentador panorama sobre su cuadro médico, Tony Salatino, la pareja de la cantante, habló con el portaly confirmó algunas de las versiones que circulaban hace unos días.“Va a ser internada en un geriátrico, fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”, aseguró el productor.“Es una desgracia, ya más no se puede hacer. Las habitaciones acá están arriba y la traje acá abajo porque no puede caminar mucho por la operación de la cadera. Es lo que nos tocó, y aunque yo no tengo ningún apuro, la internación es la única alternativa que me sugirió el médico, así que es muy doloroso, pero es así”, agregó Tony, quien además es manager de Lía.Además, Salatino hizo mención a Karina Crucet, con quien ha mantenido varias peleas mediáticas por desacuerdos desde que empeoró el estado de salud de la artista: “No era una cosa que yo quisiera que se hiciera público, pero sé que Karina habló y ahí ya se supo todo”.De esta manera, la pareja de la artista confirmo las versiones que circularon días atrás en el programa de Karina Mazzoco, “A la tarde” (transmitido por la pantalla de América), donde Cora de Barbieri dio detalles de la actualidad de la artista de 69 años: “Va a ser internada en un geriátrico, se enteró su hija Karina y entró en pánico porque tiene mucho miedo de lo que pueda llegar a suceder con su madre”.