Noelia Marzol: “No creo que la fidelidad sea algo muy natural”

La bailarina, actriz y modelo Noelia Marzol sostuvo que “el matrimonio como institución no me divierte”.



Por otro lado, sobre la fidelidad aclaró: “Está en duda, no creo que sea algo muy natural, quizás uno con un esfuerzo mayor a lo natural puede llegar a conseguirlo. Mientras no se entere de una infidelidad está todo bien”.



“Me sentí peor cuando me fueron infiel”, confesó la bailarina tras contar que ella también fue infiel en algún momento de su vida y agregó: “Que te hieran el ego siempre es peor”.



Sobre la religión en su vida fue tajante: “No tengo religión, soy atea. Creí y sucedieron determinadas cosas en un momento de la vida, que nadie sabe y nadie va a saber, cosas muy íntimas y dejé de creer”.



“Eso que pasó me hizo repensar y pensar que en realidad, más allá de la vida terrenal, no creo que exista otra cosa. Entonces empecé a disfrutar el día a día”, cerró Noelia Marzol. (Radio Mitre)